Proposta do Orçamento Geral de Estado (OGE) para 2027 prevê eliminar dotação orçamental destinada ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ). Enquanto alguns políticos alertam para a possibilidade de extinção da plataforma, outros defendem a sobrevivência por quota de membros.

A actual proposta do OGE para o exercício económico de 2027, em discussão na Assembleia Nacional, configura motivo de preocupação para o CNJ, uma vez que se fala na possibilidade de um eventual corte das verbas na totalidade.

Segundo o líder dessa plataforma, Gelson Bravo, "estamos preocupados nos mais variados domínios da formação dos jovens, temos reacções positivas da 7.ª Comissão da Assembleia Nacional e vamos continuar a trabalhar por eles".

Para que o Conselho Nacional da Juventude possa continuar a realizar as suas actividades, o dirigente entende que o órgão precisa de estar contemplado no OGE.

Entre os principais desafios da actual liderança do CNJ para o próximo ano, elencou a empregabilidade, a formação técnico-profissional e a falta de oportunidades para os jovens.

"Vamos continuar a bater portas porque temos de continuar a formar os jovens, temos de dar oportunidades aos jovens e temos de empregar os jovens, visto que, afinal de contas, é da maioria que estamos a falar, 60% da juventude angolana", reforçou.

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Partidos políticos antevêem fim do CNJ

Contactado pelo Novo Jornal para analisar o assunto, Daniel Pereira, vice-presidente do Partido Liberal (PL), afirma que a medida já era de se esperar, a julgar pelo conflito de interesses entre o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) e o CNJ.

O político lembra que, desde a tomada de posse do titular da pasta, Rui Falcão, a relação entre o MINJUD e o CNJ não tem sido saudável.

Ressalta, igualmente, que, no fundo do pano, o que se deslumbra é um conflito de natureza política entre ambos os órgãos.

"No entendimento do ministro, o CNJ, sob liderança do anterior presidente, estava a ter um protagonismo que não era aquilo que havia sido definido nos seus princípios fundantes e devia-se focar em actividades sem colocar em causa a actuação do ministério. É verdade que sem o apoio financeiro vamos assistir ao fim do CNJ", alertou.

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