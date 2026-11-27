Um jovem de 24 anos, que deixou a cadeia a 22 de Outubro, voltou a cometer o mesmo crime, no mesmo local, depois de ter sido posto em liberdade, e foi condenado pelo Tribunal da Comarca do Huambo a três anos de prisão efectiva por furto de bens públicos, soube o Novo Jornal.

O arguido foi apanhado em flagrante no passado dia 24, por agentes da Polícia Nacional em serviço, quando transportava um holofote, avaliado em 75 mil kwanzas, furtado no Largo Dr. António Agostinho Neto, no centro da cidade do Huambo, com o intuito de o comercializar para benefício próprio.

Durante a sentença, o tribunal considerou provado que o arguido furtou o bem público e condenou-o a uma pena de três anos de prisão efectiva, com taxa de justiça mínima, sem indemnização ao Estado, uma vez que o bem foi recuperado.

Em Agosto de 2025, o jovem havia furtado sete lâmpadas no mesmo sítio. Depois de julgado e condenado, cumpriu a pena e saiu em liberdade no dia 22 de Outubro deste ano.

Entretanto, menos de um mês depois, voltou a furtar no mesmo local, o que agravou a sua situação perante o tribunal.