Após a abertura das instalações do novo espaço, a bandeira das três faixas horizontais branca, azul, e vermelha vai colorir a zona do Miramar, mais uma vez, num território em que já se localizam a Embaixada e o Departamento Consular da Rússia.

O Centro de Ciência e Cultura Russa, ou mais simplesmente Casa Russa, como disse o embaixador da Rússia em Angola, Alexander Bryantsev, ao Novo Jornal, já tem presença digital. A escolha do local para o Centro Cultural russo assume um carácter simbólico e estratégico, afinal será instalado num corredor rodeado por missões diplomáticas e embaixadas de países como Estados Unidos, Brasil, Côte d"Ivoire, Bélgica, Ghana e Ucrânia.

É também o lugar onde está situada a Embaixada da Rússia e o Departamento Consular. Ou seja, o Kremlin pretende que estes três edifícios estejam próximos uns dos outros e da sua comunidade, que terá maior facilidade para se mover de um ponto para outro. Entre 1970 e 1980, Luanda tinha um centro cultural soviético, desactivado nos anos 90 com os ventos da Perestroika.

À semelhança dos portugueses, que têm o Camões, dos espanhóis, com o Cervantes, e dos chineses, com o Instituto Confúcio, a Rússia está a expandir a sua diplomacia através de centros culturais dispersos pelo mundo. É, na prática, o exercício do "soft power", termo cunhado pelo cientista político norte-americano Joseph Nye, professor da Universidade de Harvard, que explicava que esta dinâmica assentava em três pilares: Cultura, Valores Políticos e Política Externa.

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