A maioria da população do município de Cafunfo, província da Lunda-Norte, enfrenta dificuldades nos domínios sociais e económicos, apesar de habitar num solo rico em recursos minerais, como diamantes, ouro e outros.

Com uma população estimada em mais de 260 mil habitantes, os residentes da sede municipal queixam-se da falta de serviços sociais básicos, designadamente água potável, saneamento básico, centros e postos de saúde, escolas para as crianças, iluminação pública e estradas asfaltadas ou terraplanagem qualificada.

Populares revelam que Cafunfo nunca foi asfaltado desde a época colonial e o drama prevalece apesar dos 22 anos de paz efectiva.

A presença de vários pequenos mercados informais em quase todas as ruas, movimentando milhares ou milhões de kwanzas à luz do dia, resultantes das diversidades de transacções económicas formais e informais, é um dos aspectos notáveis para quem visita a localidade pela primeira vez.

A venda de combustíveis, cigarros, roupas e outros acessórios sobressaem no tipo de negócios realizados, numa vila com uma população heterogénea, entre nacionais e estrangeiros atraídos pelos recursos minerais.

A juventude é a mais afectada, porquanto o desemprego é o tema em tudo quanto é canto e recanto, numa região onde se fala em défice de escolas do ensino primário, bem como do I e II ciclos do ensino secundário, justifica Aleluia Comande, 48 anos, morador da sede de Cafunfo.

"A única fonte de emprego para os jovens é o garimpo de diamantes, do qual sobrevivem, mas todos os dias têm confrontos com os agentes das empresas de segurança privada [Cara Pembas e Capacete]. Há jovens que foram assassinados e outros expulsos das áreas dos campos", denuncia o munícipe, que responde, igualmente, pela função de secretário municipal do Partido de Renovação Social (PRS) em Cafunfo.

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