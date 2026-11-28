Em meio a dúvidas quanto aos prazos para as primeiras casas, alimentadas pelo ritmo da obra e dificuldades financeiras, Governo avança sem qualquer sinal dos equipamentos sociais que darão suporte à vida dos sinistrados. 80 casas em seis meses não são um bom presságio para a próxima etapa. Saído de um debate sobre alternância, líder da oposição política criticou a gestão da crise provocada pela derrocada do Cavaco.

Os números da execução física andam desencontrados, com o Governo Provincial de Benguela (GPB) a apontar para 4 por cento e Luanda a avançar com 12%, mas é certo que as contas obrigam as autoridades a construir 145 habitações sociais para as vítimas das cheias até Fevereiro do próximo ano, indicam cálculos feitos pelo NJ mediante o programa oficial.

Só desta forma será possível observar os oito meses definidos para as primeiras 225 casas no bairro da Graça, para as quais o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, procedeu ao lançamento da primeira pedra a 19 de Junho passado.

Dois meses depois, portanto, do transbordo do rio Cavaco, que deixa, hoje, mais de 1.200 famílias no centro de acolhimento do Campismo, de onde continuam a ecoar vozes preocupadas com os critérios de distribuição e a situação humanitária do momento.

O número de habitações a construir até Fevereiro de 2027 é calculado partindo do pressuposto de que, como prometeu o vice-governador provincial para a área Técnica e de Infra-estruturas, Américo Tchissassa, oitenta casas vão estar prontas já em Dezembro.

"O trabalho decorre a bom ritmo, aguardamos apenas por portas, janelas e instalações eléctricas para fazermos a entrega", realçou", na última semana, Américo Oseias Tchissassa, ao revelar que a Graça, arredores da cidade capital, contará com 1157 das 1657 habitações aprovadas pelo Presidente da República.

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