A abertura do Cine Teatro Nacional está prevista para 08 de Outubro anunciou quarta-feira, 30 de Setembro, em Luanda, o ministro da Cultura, Filipe Zau, durante uma visita de constatação às infra-estruturas culturais em reabilitação na capital.

De acordo com o Ministério da Cultura (MINCULT), no Facebook, aquando da deslocação, Filipe Zau declarou que mais edifícios históricos serão recuperados, reabertos e readaptados conforme as necessidades culturais do País.

No mesmo sentido, adiantou que o Cine Tropical, cujas obras estão igualmente a decorrer, tem conclusão prevista para Dezembro próximo.

Nesta senda pela cidade de Luanda, o titular da pasta do MINCULT acompanhou também os trabalhos na futura Cinemateca Nacional e no Cine Ngola, situado no Rangel.

Disse ainda que para assinalar a reabertura das salas, está a ser preparada uma programação artística que "inclui a participação da Orquestra Nacional, espectáculos dedicados à Paz, à Mulher e ao Semba, manifestações de dança tradicional e contemporânea, bem como uma jam session com destacados instrumentistas angolanos", pode ler-se.