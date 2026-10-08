Após obras de requalificação iniciadas em 2024, o Cine Teatro Nacional, fundado em 1932, reabre esta quinta-feira, 08 de Maio, com um concerto de música sinfónica na cerimónia oficial.

De acordo com o Governo de Angola, o espectáculo de abertura será conduzido pela orquestra nacional às 16h00, cuja entrada é apenas por convite. No dia 09 de Outubro, às 19h00, está prevista a actividade "Canções Sobre Paz, a Mulher e o Semba" com os cantores Magda Mendes, Toty Samed, Esperança Mirakiza, Voto Gonçalves e Jay Lourenço.

No dia 10, à mesma hora, haverá um espectáculo de dança do grupo Kupolo Njila Akombe. No dia 11, também às 19h00, realiza-se "Simbiose de Guitarra" com Carlos Praia, Mário Gomes, Teddy Nsingui e Dimild Tonico. Depois da reabertura do Cine Teatro Nacional, em Dezembro deverá ser reaberto o Cine Tropical.

A restante programação está disponível e os ingressos podem ser adquiridos em www.ticket.ao