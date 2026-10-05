A Comissão do Mercado de Capitais prepara-se para adjudicar, por ajuste directo, a aquisição de 12 cadeiras para a "sala de reuniões swaps", por 8,16 milhões de kwanzas (cerca de 8.800 dólares norte-americanos), o que, contas feitas, dá uma média de 700 USD por cadeira.

No despacho interno que autoriza a compra, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) justifica a necessidade da despesa com o estado de desgaste natural dos materiais orgânicos e mecânicos das 12 cadeiras da sala de reuniões swaps.

O procedimento, publicado no portal de contratação pública, inclui a carta-convite à empresa Prada Concept para que passe a respectiva factura.

A competência para autorizar a despesa cabe à administradora executiva responsável pelo pelouro da Administração e Finanças da CMC, por poderes delegados através de despacho interno.