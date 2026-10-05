As tricolores ergueram o troféu pela primeira vez em Tunis, na Tunísia, em 1993. De lá para cá, a formação do Eixo-Viário somou um total de 21 conquistas Africanas. A última vitória aconteceu na edição de 2025, frente ao Al Ahly, do Egipto, por 24-23, graças a um golo decisivo no último segundo através da marcação de um livre de 7 metros convertido por Thayany Castro.
As petrolíferas arrancaram a temporada com o ímpeto trazido do ano passado em que arrecadaram quatro títulos importantes (Campeonato Provincial, Taça dos Clubes Vencedores das Taças em Kinshasa, Campeonato Nacional e a Taça de Angola), ao ganharem a Supertaça Francisco de Almeida diante da formação rival, o 1.º de Agosto, por 25-20.
A equipa orientada por Luís Chaves está no grupo B e vai estrear-se daqui a instantes diante do Flowers do Benim, às 12h na Arena do Kilamba, recinto no qual decorrerão 36 duelos, enquanto os outros 24 vão acontecer no Pavilhão Paulo Bunze, na Cidade Desportiva da turma do Rio Seco.
A abertura oficial da 47ª edição da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Andebol, em ambos sexos, inicia pelas 17h no recinto inaugurado a 2013 no município de Belas.
Em prova estão 21 equipas, 12 das quais masculinas, com três representantes angolanos (Petro de Luanda, Interclube e 1.º de Agosto), e nove femininas, sendo três delas também nacionais (Petro de Luanda, 1.º de Agosto e Casa do Pessoal do Porto do Lobito).