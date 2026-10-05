A equipa sénior de andebol feminina do Petro de Luanda vai atrás da sua 22ª coroa continental a jogar na capital que acolhe, de 05 a 14 de Outubro, a Taça dos Clubes Campeões Africanos, uma prova inédita em solo nacional.

As tricolores ergueram o troféu pela primeira vez em Tunis, na Tunísia, em 1993. De lá para cá, a formação do Eixo-Viário somou um total de 21 conquistas Africanas. A última vitória aconteceu na edição de 2025, frente ao Al Ahly, do Egipto, por 24-23, graças a um golo decisivo no último segundo através da marcação de um livre de 7 metros convertido por Thayany Castro.

As petrolíferas arrancaram a temporada com o ímpeto trazido do ano passado em que arrecadaram quatro títulos importantes (Campeonato Provincial, Taça dos Clubes Vencedores das Taças em Kinshasa, Campeonato Nacional e a Taça de Angola), ao ganharem a Supertaça Francisco de Almeida diante da formação rival, o 1.º de Agosto, por 25-20.

A equipa orientada por Luís Chaves está no grupo B e vai estrear-se daqui a instantes diante do Flowers do Benim, às 12h na Arena do Kilamba , recinto no qual decorrerão 36 duelos, enquanto os outros 24 vão acontecer no Pavilhão Paulo Bunze, na Cidade Desportiva da turma do Rio Seco.

A abertura oficial da 47ª edição da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Andebol, em ambos sexos, inicia pelas 17h no recinto inaugurado a 2013 no município de Belas.

Em prova estão 21 equipas, 12 das quais masculinas, com três representantes angolanos (Petro de Luanda, Interclube e 1.º de Agosto), e nove femininas, sendo três delas também nacionais (Petro de Luanda, 1.º de Agosto e Casa do Pessoal do Porto do Lobito).