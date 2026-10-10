Em declarações sobre o discurso do Chefe de Estado, que deverá apresentar um balanço da governação, analista antecipa uma intervenção longa, centrada nos resultados alcançados nos diferentes sectores, mas sem grandes novidades face aos pronunciamentos anteriores.

O economista e analista Carlos Rosado considera negativo o balanço dos dois mandatos do Presidente João Lourenço, defendendo que as principais reformas prometidas, sobretudo no domínio político e económico, ficaram por concretizar.

"Não tenho, digamos assim, grandes expectativas", afirmou Rosado, admitindo que ficaria "muito surpreso" caso o discurso presidencial fosse diferente dos anteriores. Para o analista, o padrão tem sido marcado por intervenções extensas, com balanços detalhados sobre praticamente todos os sectores da vida nacional.

Rosado aconselha, por isso, a equipa presidencial a evitar erros cometidos em discursos anteriores, sobretudo na apresentação de dados e indicadores económicos.

Autarquias continuam por concretizar

Na avaliação política, o principal ponto negativo apontado pelo analista é a ausência das autarquias locais, uma das reformas que considera fundamentais para a descentralização do poder e melhoria da governação.

"O meu problema são as autarquias. A principal reforma prometida pelo Presidente não foi realizada", afirmou, lembrando que o próprio Executivo chegou a avançar uma data para a implementação das autarquias, sem que essas tenham sido efectivamente concretizadas.

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