Ekumby é jovem guarda-redes de 1,93 m do Cádiz de Espanha e Alexandre Abel Fernando é defesa central de 28 anos do Sagrada Esperança, convocado pelo técnico Pedro Gonçalves.
Com o Egipto pela frente, no Grupo B, selecção que no Mundial das Américas quebrou o enguiço de 92 anos ao chegar aos oitavos-de-final pela primeira vez e deu sérias dores de cabeça à campeã de 2022, obrigando a Argentina a puxar dos galões para vencer 3-2 em Atlanta depois de estar a perder 2-0 até aos 79 minutos com golos de Yasser Ibrahim e Ziko.
Por isso, Aliou Cissé sabe que o mínimo erro é fatal e que a organização defensiva, a coesão da equipa e a capacidade de desequilíbrio são essenciais para lutar pelos três pontos numa fase em que cada jogo conta.
O compromisso vai decorrer a 25 de Setembro próximo, no Cairo, pelas 19:00.
Em relação aos 27 que estiveram com a Mauritânia e a RCA, o timoneiro nacional não vai contar com António Hossi, Tó Carneiro, Domingos António, Megue, Fernando, Ary Papel, Amorzinho e Mabilson.
Em contrapartida, chamou Ekumby, Alexandre, Marsoni, Núrio Fortuna, Sandro Cruz, Beni, Miro, Zito Luvumbo e Gibelé.
Eis os restantes convocados:
Guarda-redes: Hugo Marques, Neblú e Rui Honésimo; Defesas: Buatu, David Carmo, Gaspar, Kinito, Eddie Afonso e Pedro Bondo; Médios: Show, Fernandinho, Mário Balbúrdia, Keliano, Chico Banza e Milson; Avançados: Depú, Zini, Mabululu e Randy Nteka.
Depois desta partida, segue-se o regresso a Luanda, onde a Selecção Nacional de Honras vai receber o Malawi no dia 06 de Outubro, às 19h, encerrando a dupla jornada de qualificação ao CAN 2027.