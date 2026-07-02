O tão esperado concurso público do Ministério do Interior (MININT), que arranca a 16 deste mês, em 18 províncias, via online, exclui a obrigatoriedade de apresentação de registo criminal ou documento militar para a inscrição, ao contrário do que era exigido anteriormente, soube o Novo Jornal.

Para o futuro concurso público, os candidatos terão apenas a obrigatoriedade de inserir, no portal a ser criado, os dados do Bilhete de Identidade, preencher um formulário e apresentar o certificado de habilitações literárias autenticado.

Os candidatos devem ter entre 18 e 35 anos, no caso de concorrerem à Polícia Nacional, e entre 18 a 30 anos, quando se tratar do Serviços de Investigação Criminal, Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), Serviços Penitenciários e Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.

Os dados foram avançados esta quarta-feira, 1, pelo ministro do Interior, Manuel Homem, que confirmou a inexistência de vagas para as províncias de Luanda, Bengo e Icolo e Bengo. No entanto, os cidadãos destas províncias não estão impedidos de concorrer.

A novidade neste concurso público é que os candidatos vão ser submetidos a testes electrónicos, em salas personalizadas criadas para o efeito pelo MININT, nas 18 províncias, com excepção de Luanda, Bengo e Icolo e Bengo.

Segundo Manuel Homem, essas salas serão criadas especificamente para a realização presencial das provas electrónicas e permitirão maior transparência no processo.

Conforme o MININT, o objectivo é garantir que todos tenham condições tecnológicas para participar na prova. Para tal, o Ministério tem criado salas equipadas com meios tecnológicos em todo o País, exclusivamente para a realização dos exames, assim que as candidaturas dos concorrentes forem aprovadas.

Quanto aos concorrentes que ficaram de fora dos concursos anteriores do MININT, mas que têm os seus dados na base de dados deste órgão, terão igualmente de inscrever-se e concorrer no presente concurso público, cumprindo os requisitos exigidos.

Vale lembrar que foram disponibilizadas mais de 7.000 vagas para cidadãos angolanos no tão aguardado processo de recrutamento para os órgãos do MININT.

Esta é a primeira vez que o MININT anuncia publicamente a realização de um concurso público de ingresso.