Sete pessoas morreram e 17 ficaram feridas em dois acidentes rodoviários ocorridos nas primeiras horas desta sexta-feira, 24, na província da Huíla

Os acidentes aconteceram na cidade do Lubango, no mesmo período, mas em locais distintos, e envolveram um camião e duas viaturas de transporte de passageiros.

Segundo a direcção do Instituto Nacional de Emergências Médicas (INEMA), a primeira ocorrência sucedeu por volta das 07h00, na zona da Eiva, e resultou da colisão entre um camião e um Hiace que transportava 12 passageiros.

No total, morreram sete cidadãos e cinco ficaram feridos. Os feridos e os cadáveres foram encaminhados para o Hospital Central Dr. António Agostinho Neto.

Já o segundo sinistro ocorreu na localidade do Nambambe, onde um transporte colectivo capotou, presumivelmente por excesso de velocidade. Apesar de não ter causado mortes, o acidente registou 12 feridos, explicou o INEMA na Huíla.