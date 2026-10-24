Joaquim Tyihongo, 52 anos, sai do Cuvango para vender gado no Lubango porque ali passa gente de todo o lado. Rodeada por sete províncias, com ferro em Cassinga e o maior rebanho do país, a Huíla alimenta o Sul e vê o gado morrer à sede nos Gambos e Chipindo.

Cravada no planalto, com 75 mil quilómetros quadrados e 14 municípios, a Huíla é um corredor natural de pessoas e mercadorias. Sua capital provincial, Lubango, actua como o seu motor económico.

Quem vive aqui, sente isso todos os dias. "Vivo no Lubango há 20 anos, vim do Huambo. Aqui sinto-me no centro do país. Tenho família no Bié, em Benguela e no Cunene e todos estamos interligados. A Huíla é nossa placa giratória", afirma o taxista interprovincial Adilson Capalo, que faz a rota Lubango-Benguela diariamente.

Anteriormente conhecido como Sá da Bandeira, o Lubango é também o município mais populoso da província, com uma força dispersa por Caconda, Cacula, Caluquembe, Chibia, Chicomba, Chipindo, Gambos, Humpata, Jamba, Cuvango, Lubango, Matala, Quilengues e Quipungo.

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