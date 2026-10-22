Após demitir o treinador João Pedro Sousa, na terça-feira, 20, a direcção do Petro de Luanda contratou de volta o técnico Alexandre Santos, que estava até então no comando técnico do Nacional da Madeira, de Portugal, para evitar o "naufrágio" da equipa esta sexta-feira, 23, na Liga dos Campeões africana.

O técnico chegou na quarta-feira a Luanda e foi apresentado ao clube na manhã desta quinta-feira, 22, tendo já orientado a equipa.

Alexandre Santos deixa o CD Nacional da Madeira apenas um mês e meio depois de ter sido contratado.

O treinador português assume o Petro de Luanda, clube que já orientou com sucesso entre 2021 e 2024.

Na terça-feira, o clube madeirense anunciou que chegou a acordo com o Petro de Luanda para a transferência de Alexandre Santos.

Oficialmente de regresso ao comando dos tricolores, Alexandre Santos afirmou, em declarações à imprensa esta quinta-feira, que o primeiro objectivo é vencer e eliminar o Scottland FC, do Zimbabwe.

Alexandre Santos deixou o Petro de Luanda no final da época 2023/2024, após conquistar três títulos consecutivos do Girabola e levado o Petro às meias-finais da Liga.

O seu regresso ao Catetão surge na sequência da demissão do também português João Pedro Sousa, afastado devido às más exibições e aos resultados negativos no Girabola e na Liga dos Campeões.

O treinador, de 49 anos, assume a liderança do Petro com o objectivo de reestruturar o balneário, anular a desvantagem de 2-0 frente ao Scottland FC, do Zimbabwe, para continuar na Liga dos Campeões, e revalidar o título do Girabola.