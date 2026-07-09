O portal de candidaturas ao concurso público do Ministério do Interior (MININT), que arranca a 16 deste mês, em 18 províncias, via online, já está disponível.

O MININT tornou público o endereço do site oficial do processo de candidaturas ao concurso público de ingresso externo para o recrutamento de novos agentes no quadro de pessoal (candidaturas.minint.ao).

Neste momento, a página disponibilizada tem como objectivo prestar esclarecimentos prévios aos cidadãos, permitindo a consulta das principais informações sobre o concurso, os órgãos abrangidos, os requisitos aplicáveis, as vagas disponíveis e as fases de avaliação previstas no regulamento, diz o ministério em comunicado.

As inscrições terão início no dia 16 de Julho, exclusivamente através do portal oficial candidaturas.minint.ao.

O MININT sublinha que o processo de candidatura é totalmente gratuito.

"Os candidatos devem acompanhar as informações nos canais oficiais e não devem efectuar qualquer pagamento, nem entregar documentos pessoais, palavras-passe ou dados de acesso a terceiros que prometam facilitar, acelerar ou garantir o ingresso", lê-se no comunicado.

Este concurso será realizado a nível nacional e destina-se a reforçar o efectivo do MININT em quase todo o País. Para Luanda, Icolo e Bengo e Bengo não serão abertas vagas, mas "os cidadãos de todas as províncias, sem excepção, poderão inscrever-se em igualdade de direitos e condições" segundo o ministro da tutela.

"Os candidatos de Luanda, Icolo e Bengo e Bengo também podem concorrer, mas, caso sejam aprovados, serão colocados nas demais províncias", afirmou Manuel Homem.

Segundo o MININT, o candidato deverá criar uma conta no portal, inserir o número do Bilhete de Identidade para o processamento automático dos dados pessoais, preencher o formulário de inscrição, submeter a candidatura e acompanhar o estado do processo através da plataforma.

Recorde-se que este concurso público foi autorizado pelo Presidente da República, João Lourenço, através do despacho presidencial 221/26, de 9 de Junho, que autorizou o recrutamento de 7.682 novos agentes para o quadro de pessoal do Ministério do Interior.