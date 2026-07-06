A informação foi avançada pela Direcção Nacional do Orçamento do Estado (DNOE) do Ministério das Finanças, e citada pelo Jornal de Angola e pela RNA.
Segundo a DNOE, o modelo de pagamento fraccionado em quatro parcelas, que vigorava desde 2020, fica suspenso. O novo modelo passa a ser feito por grupos.
Eis o calendário de pagamento para a Função Pública:
Agosto: Trabalhadores dos departamentos ministeriais
Setembro: Órgãos de soberania, incluindo Assembleia Nacional, Tribunais e serviços afectos à Presidência da República
Outubro: Funcionários da Saúde, Educação e Administração Local
Novembro: Polícia Nacional, Forças Armadas Angolanas e demais órgãos castrenses