Os funcionários públicos e demais agentes da administração directa do Estado vão receber o 13.º salário na totalidade e numa única parcela, entre os meses de Agosto e Novembro deste ano.

A informação foi avançada pela Direcção Nacional do Orçamento do Estado (DNOE) do Ministério das Finanças, e citada pelo Jornal de Angola e pela RNA.

Segundo a DNOE, o modelo de pagamento fraccionado em quatro parcelas, que vigorava desde 2020, fica suspenso. O novo modelo passa a ser feito por grupos.

Eis o calendário de pagamento para a Função Pública:

Agosto: Trabalhadores dos departamentos ministeriais

Setembro: Órgãos de soberania, incluindo Assembleia Nacional, Tribunais e serviços afectos à Presidência da República

Outubro: Funcionários da Saúde, Educação e Administração Local

Novembro: Polícia Nacional, Forças Armadas Angolanas e demais órgãos castrenses