O famoso Mercado dos Congoleses, no município do Rangel, em Luanda, está encerrado temporariamente pela administração municipal para obras de requalificação que, segundo as autoridades, visam melhorar as condições de funcionamento deste mercado informal, que há anos reúne centenas de comerciantes angolanos e congoleses, apurou o Novo Jornal.

Os vendedores foram transferidos para o Mercado da Chapada, situado no bairro Marçal, para darem continuidade às suas actividades comerciais.

Segundo a administração municipal do Rangel, o recinto ficará fechado por vários meses, sem que tenha sido avançado um prazo para a conclusão das obras de requalificação, cujo principal objectivo é proporcionar maior dignidade aos vendedores e clientes, através da melhoria da acomodação, das bancadas e da mobilidade no interior do mercado.

Conforme a administração do Rangel, no futuro mercado requalificado serão construídas e reabilitadas casas de banho, bem como reforçadas as condições de conservação dos produtos.

Segundo a administração, estão criadas as condições no Mercado da Chapada para acolher os vendedores.

Mauro José Tomé, entre outros comerciantes, contou ao Novo Jornal que o Mercado da Chapada é pequeno para albergar os milhares de vendedores do dos Congoleses e que alguns aguardam pela indicação de outras praças.

Os comerciantes contam que o processo de transferência, apesar de estar a decorrer normalmente para o Mercado da Chapada, não está a ser transparente.

Os comerciantes declaram que a única informação que têm das autoridades é que o mercado será apenas infraestruturado é que esperam que tal aconteça e que os vendedores que agora deixam o mercado sejam os mesmos que regressarão.

"Neste momento, temos mais incertezas do que certezas sobre a reestruturação do mercado e esperamos que, de facto, o mercado reabra muito brevemente e continue a ser o Mercado dos Congoleses", disse o comerciante Mauro José Tomé.

Entretanto, o Novo Jornal constatou, esta manhã, após percorrer o mercado, que, apesar do encerramento da praça principal do Mercado dos Congoleses, a venda desordenada nas proximidades continua nos mesmos moldes, ou seja, com bancadas à volta e centenas de comerciantes a venderem sob o olhar da fiscalização.

Obres este assunto, o Novo Jornal procurou ouvir a administração do Mercado dos Congoleses

, mas sem sucesso.