A Encarregada de Negócios dos Estados Unidos da América (EUA) em Angola e São Tomé e Príncipe, Shannon Cazeau, disse, por ocasião da celebração antecipada do 250º aniversário da Independência do seu país, que a América em primeiro não significa América sozinha.

Shannon Cazeau falava esta quinta-feira, 02, no Talatona, em Luanda, por ocasião da celebração dos 250 anos de Independência dos Estados Unidos da América a serem assinalados este sábado, 4 de Julho.

Segundo a diplomata, hoje, mais do que nunca, a relação entre Angola e EUA reflecte o investimento tanto das pessoas, bem como das empresas nesta parceria.

"Hoje, mais de sessenta empresas dos Estados Unidos já estão presentes em Angola e a investir no futuro do país e esse número continua a crescer", sublinhou.

Shannon Cazeau disse que a relação entre os dois países evoluiu significativamente ao longo dos anos. De acordo com a responsável, o que outrora foi uma relação distante tornou-se uma parceria assente no respeito mútuo, na crescente cooperação económica e em interesses comuns.

A diplomata recordou que, desde 1994, mais de 2500 bolseiros angolanos participaram em programas de intercâmbio dos EUA. Shannon Cazeau acrescentou que, desde o referido ano, o seu país investiu mais de 160 milhões de dólares para ajudar a remover mais de cem mil minas terrestres em Angola.

A responsável destacou, também, o facto de os EUA terem investido mais de 27 milhões de dólares para que mais de 62 mil crianças em idade escolar nas províncias de Benguela, Huíla e Cunene recebam diariamente refeições escolares nutritivas, através do programa McGovern-Dole Food for Education, financiado pelo Departamento da Agricultura dos EUA, conhecido em Angola como ANGEL.

Governo fala em "cooperação crescente" entre Angola e EUA

O Secretário de Estado para Administração, Finanças e Patrimônio do Ministério das Relações Exteriores, Osvaldo Varela, representante do Governo angolano no evento de celebração do Dia da Independência dos EUA, destacou a "cooperação crescente" entre os dois países.

"Esta parceria tem-se consolidado ao longo dos anos em diversos domínios estratégicos, nomeadamente, na economia, energia, educação, saúde e desenvolvimento institucional".

Osvaldo Varela frisou que os EUA têm desempenhado um papel relevante como parceiro no investimento e na transferência de conhecimento, enquanto Angola se afirma como um actor estratégico da região, com potencial significativo para o crescimento sustentável.

"Neste momento simbólico, reafirmamos o compromisso de fortalecimento das relações entre os dois países, promovendo iniciativas que contribuam para o desenvolvimento económico e social, bem como para o reforço dos laços de amizade entre os povos angolano e norte-americano", realçou.

As relações diplomáticas entre Angola e os EUA tiveram início em 1993.