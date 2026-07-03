Os infractores foram detidos em flagrante delito esta semana, quando efectuavam uma inspecção numa loja de conveniência com passes falsificados e se apresentaram como efectivos do SINSE.
Segundo o porta-voz do comando provincial do Bengo da Polícia Nacional, superintendente-chefe Paulo Miranda de Sousa, os homens são residentes em Luanda e encontravam-se no Bengo há alguns meses a realizar esta actividade de forma ilícita.
"Não tinham uma quantia específica. Aceitavam qualquer quantia que estivesse na posse dos comerciantes estrangeiros", acrescentou o responsável.
Após o desmantelamento do esquema, os infractores vão ser presentes ao juiz de garantias para responsabilização criminal, concluiu a Polícia Nacional.