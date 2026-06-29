Angola arrecadou 31,3 mil milhões de dólares com a exportação de petróleo, diamantes e gás natural em 2025.

Do total exportado, segundo o ministério liderado por Diamantino Azevedo, 24,5 mil milhões de dólares resultaram da venda de petróleo, cuja produção atingiu 378,4 milhões de barris.

A China continua a ser o principal destino das exportações petrolíferas angolanas, absorvendo 58,42% do crude nacional.

No subsector diamantífero, Angola produziu 15,2 milhões de quilates, que renderam 1,79 mil milhões de dólares em receitas de exportação, enquanto o gás natural contribuiu com 3,24 mil milhões USD.

Os dados apresentados pelo Ministro Dos Recursos Minerais indicam que o sector representou 13,94% do Produto Interno Bruto (PIB) e foi responsável por 57,25% das receitas fiscais arrecadadas pelo Estado durante o ano.

Os hidrocarbonetos e os recursos minerais representaram 97,88% das exportações nacionais, de acordo com o mesmo relatório.