Um agente da Polícia Nacional, afecto à Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), foi detido, acusado de disparar mortalmente contra um homem,durante um tumulto no município do Cazenga, em Luanda.

O alegado homicídio ocorreu no domingo, 28, quando a vítima, em frente à sua casa, foi surpreendida por três indivíduos trajados à civil, mas munidos de uma pistola.

"Estes começaram a espancar o malogrado com as próprias mãos, minutos depois, o agente da DIIP efectuou dois disparos à queima-roupa contra o homem nas regiões da cabeça e do olho direito, causando-lhe morte imediata", acrescenta a polícia.

Segundo relatos, a morte aconteceu depois de a vítima ter-se desentendido com o sobrinho do suposto homicida. Este, por sua vez, como acto de represália, acabou com a vida do indivíduo e pôs-se em fuga para parte incerta, porém foi detido horas depois.

Diligências foram feitas, e as autoridades apuraram que se trata do Ailton Dos Santos, mais conhecido por "Ary", agente de 2.ª classe, afecto ao comando provincial de Luanda, colocado na secção municipal do Kilamba Kiaxi da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais, na brigada anti-crime.

O suspeito do homícidio foi encaminhado para o Serviço de Investigação Criminal em Luanda, onde posteriormente será presente ao Ministério Público. Contra o implicado foi ainda aberto um processo disciplinar.