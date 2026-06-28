O código de acesso aos oitavos demorou a ser decifrado no Estádio de Los Angeles este domingo, mas, aos 90+3 minutos, Stephen Eustáquio aproveitou um mau alívio da defesa sul-africana para colocar o Canadá num território nunca antes alcançado.

A partida correu como antecipado. Ambas as equipas entraram cautelosas e passaram largos minutos a estudar uma à outra desde o pontapé de saída.

A primeira ocasião de perigo pertenceu aos canadianos, aos 43 minutos, mas Aubrey Modiba salvou os "Bafana Bafana" de sofrer o 1-0, após um cabeceamento de Bombito.

Na segunda parte, Mbekezeli Mbokazi, um dos melhores jogadores em campo, antecipou-se a Jonathan David e impediu um golo que parecia certo, pois bastava um encosto.

Aos 75 minutos, um dos suplentes lançados por Jesse Marsch, Promise David, ameaçou a baliza de Ronwen Williams e, poucos minutos depois, voltou a testar os reflexos do guardião sul-africano.

O golo da vitória surgiu dos pés de Stephen Eustáquio. Quis o destino que um futebolista que milita, por empréstimo, no Los Angeles FC escrevesse história precisamente em Los Angeles com a camisola da selecção canadiana.

Nota para o regresso de Alphonso Davies aos relvados depois de recuperar de uma lesão que o afastou de toda a fase de grupos.

Os "Les Rouges" ficam agora à espera do desfecho, na terça-feira, 30 de Junho, entre Países Baixos e Marrocos, num encontro muito simbólico devido à forte presença da diáspora magrebina nos Países Baixos.

Já os pupilos de Hugo Broos dizem adeus ao torneio, mantendo oito selecções africanas ainda em prova.