A ligação de Lionel Scaloni à Espanha é inegável. O técnico argentino passou pelo Deportivo de La Coruña, Racing de Santander e Maiorca, além de manter uma relação pessoal com o país, onde a sua esposa é espanhola e onde possui residência. É, por isso, significativo o reencontro com uma selecção que representa muito mais do que um adversário. Junta-se a proximidade geográfica, a amizade e a ligação construída com Luis de la Fuente, antigo formador no curso de treinadores."Além de tê-lo como instrutor no meu curso de treinador, eu tinha uma relação especial com Luis, porque, francamente, aprecio a sua acessibilidade e a sua personalidade. O destino reuniu-nos hoje novamente numa final", afirmou Scaloni.
Do outro lado, Luis de la Fuente também não escondeu a ligação ao antigo aluno: "Estou muito animado por enfrentar a Argentina pela amizade que tenho com Scaloni".
O embate entre Argentina e Espanha está envolto em múltiplas narrativas. Da ligação de Lionel Messi ao futebol espanhol, onde se transformou numa lenda do Barcelona, ao aparecimento de Lamine Yamal como a mais recente joia da cantera blaugrana, muito se tem falado numa simbólica passagem de testemunho entre gerações, à semelhança do que aconteceu noutras modalidades com Michael Jordan e Kobe Bryant, no basquetebol, ou Pete Sampras e Roger Federer, no ténis.
Outro dos temas que antecedem a final é a impressionante invencibilidade da "La Roja". Os pupilos de Luis de la Fuente somam 38 jogos consecutivos sem perder e procuram o segundo título mundial da sua história, mantendo um registo perfeito em finais, depois do triunfo na única que o país disputou, em 2010, frente aos Países Baixos por 1-0. Do outro lado, a Argentina chega à sexta final do Mundial. Depois das derrotas em 1990 e 2014 e dos triunfos em 1978, 1986 e 2022, a "Albiceleste" quer erguer o quarto troféu. Mais do que isso, poderá tornar-se a primeira selecção a reunir, em simultâneo, os títulos de bicampeã da Copa América e bicampeã do Mundo, além de alcançar um bicampeonato mundial consecutivo que não se verifica desde o Brasil de 1958 e 1962.
Além de tudo, esta partida poderá coroar Lionel Messi com o 50.º título da carreira. O herdeiro de Mario Kempes e Diego Maradona terá pela frente a selecção que podia ter representado, mas cuja camisola nunca quis vestir, mantendo-se fiel à terra que o viu nascer. Aos 39 anos, pretende encerrar um percurso ímpar com a conquista da quarta estrela para a Argentina.
Os comandados de Luis de la Fuente alcançaram a final com a melhor defesa do torneio. A Espanha privilegia a posse de bola, as triangulações e a circulação paciente, com um meio-campo liderado por Rodri e complementado pela criatividade de Fabián Ruiz e Pedri. Nas alas, Marc Cucurella e Pedro Porro projectam-se com frequência para apoiar o ataque e combinar com Lamine Yamal, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal. Quando o jogo exige uma solução diferente, Mikel Merino surge frequentemente como um trunfo a partir do banco. Na baliza, Unai Simón transmite segurança, enquanto Pau Cubarsí e Aymeric Laporte lideram uma linha defensiva subida e confortável a jogar longe da própria área. Uma das maiores virtudes da "La Roja" é a rapidez com que reage à perda da bola, pressionando alto para recuperar a posse e sufocar o adversário, sendo a equipa mais rápida da competição a fazê-lo, com uma média de 3,2 segundos.
Por sua vez, a Argentina apresenta uma identidade mais flexível e híbrida. A selecção de Lionel Scaloni raramente mantém o mesmo posicionamento durante todo o encontro, adaptando-se às diferentes fases do jogo e às características de cada adversário. As substituições do técnico argentino reflectem essa capacidade de leitura, tentando responder às necessidades de cada momento.
A principal fragilidade da "Albiceleste" está nas alas, onde Nahuel Molina não tem atravessado o seu melhor período. Ainda assim, é pelo corredor direito que a equipa também encontra uma das suas principais armas ofensivas, sobretudo através da influência de Lionel Messi na criação, nos cruzamentos e na definição das jogadas.
Leandro Paredes oferece equilíbrio tanto na primeira fase de construção como na recuperação, enquanto Enzo Fernández e Alexis Mac Allister trabalham em dupla para libertar Messi entre linhas. Rodrigo De Paul assume frequentemente o papel de sombra do camisola 10, embora Giuliano Simeone tenha surgido como alternativa para aumentar a intensidade e pressionar os corredores adversários.
A criatividade de Messi combina com a capacidade camaleónica da Argentina, capaz de decidir em bolas paradas, através de remates de média distância, como já demonstraram Enzo Fernández e Julián Álvarez, ou através dos jogadores vindos do banco. Lautaro Martínez tem sido um elemento de luxo, enquanto Nicolás González, Gonzalo Montiel, "Flaco" López e Thiago Almada oferecem alternativas para alterar o rumo dos duelos. Há ainda Nico Paz como uma opção não utilizada até ao momento, após uma temporada de destaque no futebol italiano ao serviço do Como.
O professor Luis de la Fuente e o aluno Lionel Scaloni têm agora o último exame por preparar: encontrar o plano capaz de explorar os detalhes onde uma das duas selecções poderá ser surpreendida. Num encontro difícil de prever, resta saber se serão os espanhóis a coroar o exame final ao som do "Viva España" ou se será "La Scaloneta" a dar mais uma volta olímpica.