Em 2017, muito antes de conquistar o mundo, Lionel Scaloni sentava-se numa sala de aula da Cidade do Futebol, em Las Rozas, para aprender os primeiros segredos da profissão como técnico com um dos formadores da Federação Espanhola, Luis de la Fuente. Este domingo, em New Jersey, os dois reencontram-se no maior palco do futebol, com o título mundial em jogo, numa final com sotaque espanhol.

A ligação de Lionel Scaloni à Espanha é inegável. O técnico argentino passou pelo Deportivo de La Coruña, Racing de Santander e Maiorca, além de manter uma relação pessoal com o país, onde a sua esposa é espanhola e onde possui residência. É, por isso, significativo o reencontro com uma selecção que representa muito mais do que um adversário. Junta-se a proximidade geográfica, a amizade e a ligação construída com Luis de la Fuente, antigo formador no curso de treinadores."Além de tê-lo como instrutor no meu curso de treinador, eu tinha uma relação especial com Luis, porque, francamente, aprecio a sua acessibilidade e a sua personalidade. O destino reuniu-nos hoje novamente numa final", afirmou Scaloni.

Do outro lado, Luis de la Fuente também não escondeu a ligação ao antigo aluno: "Estou muito animado por enfrentar a Argentina pela amizade que tenho com Scaloni".

O embate entre Argentina e Espanha está envolto em múltiplas narrativas. Da ligação de Lionel Messi ao futebol espanhol, onde se transformou numa lenda do Barcelona, ao aparecimento de Lamine Yamal como a mais recente joia da cantera blaugrana, muito se tem falado numa simbólica passagem de testemunho entre gerações, à semelhança do que aconteceu noutras modalidades com Michael Jordan e Kobe Bryant, no basquetebol, ou Pete Sampras e Roger Federer, no ténis.

Outro dos temas que antecedem a final é a impressionante invencibilidade da "La Roja". Os pupilos de Luis de la Fuente somam 38 jogos consecutivos sem perder e procuram o segundo título mundial da sua história, mantendo um registo perfeito em finais, depois do triunfo na única que o país disputou, em 2010, frente aos Países Baixos por 1-0. Do outro lado, a Argentina chega à sexta final do Mundial. Depois das derrotas em 1990 e 2014 e dos triunfos em 1978, 1986 e 2022, a "Albiceleste" quer erguer o quarto troféu. Mais do que isso, poderá tornar-se a primeira selecção a reunir, em simultâneo, os títulos de bicampeã da Copa América e bicampeã do Mundo, além de alcançar um bicampeonato mundial consecutivo que não se verifica desde o Brasil de 1958 e 1962.

Além de tudo, esta partida poderá coroar Lionel Messi com o 50.º título da carreira. O herdeiro de Mario Kempes e Diego Maradona terá pela frente a selecção que podia ter representado, mas cuja camisola nunca quis vestir, mantendo-se fiel à terra que o viu nascer. Aos 39 anos, pretende encerrar um percurso ímpar com a conquista da quarta estrela para a Argentina.

Os comandados de Luis de la Fuente alcançaram a final com a melhor defesa do torneio. A Espanha privilegia a posse de bola, as triangulações e a circulação paciente, com um meio-campo liderado por Rodri e complementado pela criatividade de Fabián Ruiz e Pedri. Nas alas, Marc Cucurella e Pedro Porro projectam-se com frequência para apoiar o ataque e combinar com Lamine Yamal, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal. Quando o jogo exige uma solução diferente, Mikel Merino surge frequentemente como um trunfo a partir do banco. Na baliza, Unai Simón transmite segurança, enquanto Pau Cubarsí e Aymeric Laporte lideram uma linha defensiva subida e confortável a jogar longe da própria área. Uma das maiores virtudes da "La Roja" é a rapidez com que reage à perda da bola, pressionando alto para recuperar a posse e sufocar o adversário, sendo a equipa mais rápida da competição a fazê-lo, com uma média de 3,2 segundos.

Por sua vez, a Argentina apresenta uma identidade mais flexível e híbrida. A selecção de Lionel Scaloni raramente mantém o mesmo posicionamento durante todo o encontro, adaptando-se às diferentes fases do jogo e às características de cada adversário. As substituições do técnico argentino reflectem essa capacidade de leitura, tentando responder às necessidades de cada momento.

A principal fragilidade da "Albiceleste" está nas alas, onde Nahuel Molina não tem atravessado o seu melhor período. Ainda assim, é pelo corredor direito que a equipa também encontra uma das suas principais armas ofensivas, sobretudo através da influência de Lionel Messi na criação, nos cruzamentos e na definição das jogadas.

Leandro Paredes oferece equilíbrio tanto na primeira fase de construção como na recuperação, enquanto Enzo Fernández e Alexis Mac Allister trabalham em dupla para libertar Messi entre linhas. Rodrigo De Paul assume frequentemente o papel de sombra do camisola 10, embora Giuliano Simeone tenha surgido como alternativa para aumentar a intensidade e pressionar os corredores adversários.

A criatividade de Messi combina com a capacidade camaleónica da Argentina, capaz de decidir em bolas paradas, através de remates de média distância, como já demonstraram Enzo Fernández e Julián Álvarez, ou através dos jogadores vindos do banco. Lautaro Martínez tem sido um elemento de luxo, enquanto Nicolás González, Gonzalo Montiel, "Flaco" López e Thiago Almada oferecem alternativas para alterar o rumo dos duelos. Há ainda Nico Paz como uma opção não utilizada até ao momento, após uma temporada de destaque no futebol italiano ao serviço do Como.

O professor Luis de la Fuente e o aluno Lionel Scaloni têm agora o último exame por preparar: encontrar o plano capaz de explorar os detalhes onde uma das duas selecções poderá ser surpreendida. Num encontro difícil de prever, resta saber se serão os espanhóis a coroar o exame final ao som do "Viva España" ou se será "La Scaloneta" a dar mais uma volta olímpica.