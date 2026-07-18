Além dos procedimentos cirúrgicos para o desejado corpo perfeito - muitas vezes despendiosos -, várias mulheres recorrem a comprimidos antialérgicos sem indicação médica, usando os efeitos colaterais de sedação e apetite para moldar o corpo. No entanto, especialistas alertam que estes fármacos podem causar graves problemas hapáticos, insuficiência renal e doenças cardiovasculares e levar a morte.

Winne Arieth Nzola, também conhecida como "Arieth Perucas", Madalena Domingos e Flávia Pereira, carinhosamente tratada por "Fofa", eram três jovens de famílias e idades diferentes, mas que partilhavam o mesmo sonho: a busca pelo corpo perfeito. Foi a tentativa de alcançar esse ideal, por meio de procedimentos estéticos, que as uniu num destino trágico. Complicações médicas graves ditaram o fim precoce destas três mulheres, que deixaram em comum a dor de filhos agora sem mães.

A cronologia desta tragédia estende-se ao longo deste ano: em fevereiro, Winne Arieth faleceu após uma cirurgia de redução de gordura; em junho, Madalena Domingos perdeu a vida na sequência da aplicação de 20 ampolas para "jardar"; e, no corrente mês, Flávia Pereira tornou-se a terceira vítima mortal após uma hidrolipoaspiração.

Apesar dos riscos associados a estes procedimentos clínicos, muitas outras mulheres optam por métodos considerados "mais baratos", recorrendo ao uso de fármacos sem qualquer tipo de prescrição ou acompanhamento médico.

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