Fontes do Novo Jornal revelam que a não emissão dos documentos tem como causa uma suposta divida global de 3 milhões de dólares. Sobre o assunto, este semanário tentou o contacto com a missão consular dessas embaixadas e o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH), mas sem sucesso.

Os consulados de Angola em Lisboa e no Porto estão há um mês sem conseguir emitir Bilhetes de Identidade e Registo Criminal, ficando apenas activos os serviços de emissão dos passaportes. Em causa estão "constrangimentos técnicos no sistema" que se verificam no centro de produção de identificação civil, a partir de Luanda.

Segundo um comunicado emitido no site do Consulado Geral de Angola em Lisboa, assinado pela embaixadora Vivência Ferreira Morais de Brito, datado de 17 de junho do ano corrente, o organismo apela à "compreensão" dos utentes até à reposição normal dos serviços.

Já o Consulado do Porto, cujo documento foi afixado nas instalações desde o dia 11 de junho conforme constatou o Novo Jornal, garante que "informará oportunamente" sobre o restabelecimento dos serviços, tão logo esta situação esteja ultrapassada. Entretanto, uma fonte deste consulado, sob anonimato, segredou que não há uma data prevista para superar a situação e deixou claro que não será "tão cedo".

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