A Federação Angolana de Futebol (FAF) prevê um orçamento de 11 mil milhões de kwanzas (cerca de 11,3 milhões de USD) por ano para as selecções nacionais e outras modalidades. Segundo o porta-voz do órgão, Erick Gonçalves, o valor não é fixo e pode variar em função das viagens e dos jogadores convocados.

De acordo com Erick Gonçalves, a dotação abrange o futebol de praia, o futebol feminino, o futsal, o futebol comunitário e a selecção nacional de honras.

O porta-voz da FAF esclareceu, igualmente, que as despesas variam muito em função dos lugares, das competições, do calendário e dos jogos de cada época.

Detalhou também que as verbas são asseguradas pelo Ministério da Juventude e Desportos, pela CAF e pela FIFA.

A direcção anterior, sob presidência de Artur Almeida e Silva, falava noutros valores. Em 2022, o então líder da FAF disse à Angop que a FAF precisava de, pelo menos, 15,8 mil milhões de kwanzas anuais para gestão e apoio aos diversos escalões.

Desse total, pelo menos 7,9 mil milhões eram destinados à selecção nacional. Na altura do CAN, segundo o Jornal de Angola, a FAF contava ainda com 580 milhões de kwanzas para garantir as condições mínimas das Palancas Negras durante o estágio e a fase final da competição.