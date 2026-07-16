Foi desmantelado no município do Kilamba, em Luanda, um grupo de assaltantes que se dedicava ao roubo de motorizadas à mão armada para fins pessoais. Foram detidos três, mas líder do gangue ainda está a monte.

Os detidos, com idades entre 19 e 20 anos, serão encaminhados para o juiz de garantias por roubo qualificado, enquanto diligências prosseguem para localizar o líder do gangue e os outros comparsas.

Os assaltantes, explica o porta-voz nacional da DIIP, Quintino Ferreira, aterrorizavam sobretudo os moto-taxistas dos bairros Bita-Progresso, Engiva e Muculangola.

A quadrilha, munida com armas de fogo, interpelava moto-taxistas na via pública e, sob fortes ameaças de morte, roubava-lhes os meios de transporte e colocava-se em parte incerta, concluiu o responsável.