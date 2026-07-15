O Banco Nacional de Angola (BNA), que reduziu a taxa de juro de 17% para 15,75%, reviu em baixa a taxa de inflação para 8,6% e em alta a de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 3,6% no final do ano.

No comunicado final da 130ª reunião ordinária do banco central, na província de Malanje, o Comité de Política Monetária (CPM) anunciou igualmente a redução da taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez de 18% para 16,75% e a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez de 16% para 14,75%.

"A decisão de reduzir as taxas de política fundamenta-se na desaceleração consistente da inflação observada, bem como na perspectiva de manutenção dessa tendência no curto prazo", diz o BNA no comunicado.

No plano internacional, o comunicado destaca que o cenário "continua caracterizado por incertezas", particularmente o conflito no Médio Oriente, que afecta os mercados e as cadeias de abastecimento da economia mundial e mantém pressões sobre a inflação.

No mercado das "commodities" (matérias-primas) energéticas, o preço médio do barril de petróleo desandou 18,72%, passando de 104 dólares em Maio para 84,56 dólares em Junho, na sequência das negociações entre os Estados Unidos e o Irão e da perspectiva de normalização da cadeia de fornecimento de petróleo no Estreito de Ormuz.

No domínio monetário, o crescimento homólogo da base monetária resultou sobretudo da regularização dos atrasados de 2025 às empresas, efectuada pelo Tesouro Nacional no segundo trimestre de 2026, enquanto o agregado monetário em moeda nacional registou uma redução de 0,12% em Junho, com variações acumulada de 14,31% e homóloga de 24,8%.

O "stock" de crédito à economia em moeda nacional atingiu 7,27 biliões de kwanzas em Junho, uma expansão de 0,41% face ao mês anterior, embora em termos acumulados o crédito tenha contraído 1,72%.

No sector externo, o saldo acumulado da conta de bens até Junho foi de 10,56 mil milhões de dólares, crescendo 2,58 mil milhões de dólares face a 2025, impulsionado pelo incremento do valor das exportações em 3,59 mil milhões de dólares, superior ao das importações (1,01 mil milhões de dólares).

O BNA diz em comunicado que a evolução favorável das exportações reflectiu a melhoria dos termos de troca sustentada pelo aumento do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais, atenuando a contracção dos diamantes.

O aumento das importações foi influenciado essencialmente pelos combustíveis, no valor de 2,2 mil milhões de dólares, um incremento de 112,5% face ao período homólogo.

O "stock" das reservas internacionais fixou-se em 14,93 mil milhões de dólares em Junho, representando um grau de cobertura de 6,2 meses de importações de bens e serviços, redução que o BNA explica com a diminuição do nível das reservas e o aumento das importações de bens e dos pagamentos de serviços ao exterior.

A próxima reunião do Comité de Política Monetária terá lugar em Luanda, nos dias 14 e 15 de Setembro de 2026.