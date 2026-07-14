A relação entre a administração local do Estado e as autarquias locais, assim como a inflação, as suas causas, efeitos e desafios para a governação vão dominar as quartas jornadas do Grupo Parlamentar do MPLA, que começam esta terça-feira, 14, no município do Soyo, província do Zaire.

Durante quatro dias, segundo um comunicado do MPLA, os parlamentares irão avaliar o impacto das acções governativas na vida das comunidades, auscultar as preocupações e expectativas dos cidadãos e manter contacto directo com as realidades locais.

"As jornadas parlamentares, sob o lema "MPLA - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro", constituem um espaço de reflexão política e legislativa, orientado para o fortalecimento da capacidade de intervenção dos deputados do Grupo Parlamentar do MPLA perante os actuais desafios do País", refere o comunicado.

Os deputados vão visitar os 11 municípios da província do Zaire e acompanhar a execução dos programas públicos em curso.

As quartas jornadas parlamentares estavam inicialmente previstas para decorrer entre os dias 9 e 12 de Junho, mas foram adiadas em sinal de homenagem ao deputado à Assembleia Nacional Manuel Domingos Augusto, falecido a 05 de Junho de 2026, vítima de doença.

Refira-se nas eleições de 2022, o MPLA elegeu 124 deputados dos 220 que compõem o Parlamento.