O Presidente da República, João Lourenço, regressou ao País esta segunda-feira, 13 de Julho, depois de uma visita de carácter privado ao Brasil.

O Chefe de Estado viajou no dia 22 de Junho, para o Brasil, acompanhado da primeira-dama.

Esta segunda-feira, João Lourenço, lamentou a morte do antigo Emir do Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, falecido no domingo, 12 de Julho.

Numa mensagem de condolências dirigida ao actual Emir do Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, o Chefe de Estado angolano louvou o papel do antigo líder na transformação do país, sublinhando a sua capacidade de conduzir os destinos da nação com "firmeza, determinação e coragem"

João Lourenço realçou que Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani implementou reformas consideradas decisivas para o progresso do Qatar, colocando o país numa trajectória de desenvolvimento e afirmação internacional.

"Mesmo nos momentos mais difíceis da vossa história, soube conduzir os destinos da vossa Nação com firmeza, determinação e coragem", afirmou o Presidente angolano na mensagem enviada ao Emir qatari.