O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) registou seis mortes, 32 incêndios e o mesmo número de feridos nas últimas 72 horas, no território nacional.

O balanço do relatório do SPCB assinala que entre os mortos foram registados três afogamentos, um abandono de feto, um suicídio e um acidente de viação.

Detalha, igualmente, que se verificaram 32 feridos, 27 dos quais envolvidos em acidentes rodoviários, dois agredidos fisicamente, outro por queda livre e dois por tentativa de suicídio numa vala de drenagem e desabamento de parede.

Os 32 incêndios aconteceram nas províncias de Luanda, Huíla, Lunda-Sul, Zaire, Namibe, Bié, Huambo, Icolo e Bengo, Cunene, Cubango, Uíge, Benguela, Moxico e Cuanza-Norte.

O documento aponta, ainda, o curto-circuito, o sobreaquecimento, o fogo aberto e o vazamento de gás como as presumíveis causas dos fogos, afectando os sectores ambiental, energia, habitação, comercial e transporte.