Durante o fim-de-semana, em Luanda, quatro pessoas morreram e 12 ficaram gravemente feridas, na sequência de 16 acidentes rodoviários que causaram danos materiais avaliados em mais de três milhões de kwanzas.

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, o excesso de velocidade e a falta de precaução dos automobilistas estiveram na base dos acidentes.

Neste período foram realizadas diversas operações que resultaram na detenção de 142 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos, suspeitos da prática de diversos crimes.

Deste total, o destaque recai para 39 detidos em patrulhamento, 46 em sequência investigativa e 58 por crimes rodoviários.No decurso das operações, foram apreendidos dois computadores portáteis, uma arma de fogo, uma botija de gás butano, uma TV plasma, quatro placas electrónicas de viaturas, sete telemóveis de diferentes marcas e 24 mil kwanzas.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram ainda apreendidas nove viaturas e 182 motorizadas. Na mesma acção, 678 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.