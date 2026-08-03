A chegada da internet por satélite de órbita terrestre baixa (LEO) em Angola não é apenas um marco tecnológico; é também um teste profundo à governação, à soberania e à política das infraestruturas no século XXI. Em junho de 2026, a Starlink encontra-se ainda em fase de licenciamento em Angola, com os reguladores por aprovar a sua implementação comercial plena.

A Starlink, a constelação emblemática operada pela SpaceX, promete levar conectividade de alta velocidade às províncias mais remotas de Angola, às plataformas petrolíferas offshore e às comunidades marginalizadas há muito excluídas da rede de fibra ótica e das redes móveis. No entanto, o verdadeiro drama não reside na engenharia impressionante de satélites que orbitam a 550 quilómetros acima da Terra, mas na questão fundamental que colocam: como pode um Estado soberano regular uma infraestrutura que está simultaneamente em todo o lado e em lado nenhum, operando para além do alcance tangível da sua jurisdição territorial?

Entrevistas com reguladores e intervenientes do sector em Luanda sugerem que o panorama digital angolano continua marcado por desigualdade e exclusão. Com a penetração da internet a rondar os 36%, a divisão entre o centro urbano de Luanda e o vasto interior do país permanece significativa. Para os decisores políticos, a conectividade por satélite surge como um atalho sedutor, contornando os elevados custos e atrasos associados às infraestruturas terrestres. Mas esta solução tecnológica carrega um paradoxo: ao mesmo tempo que amplia o acesso, pode enfraquecer o controlo.

Ângelo Buta João, Secretário de Estado para as Telecomunicações, reiterou a postura cautelosa do governo, reconhecendo as negociações em curso com a Starlink, ao mesmo tempo que sublinhou a necessidade de integrar a tecnologia no quadro regulatório nacional. "A nossa expectativa, anunciada pelo ministro no ano passado, era já termos mais informação para partilhar", explicou, "mas neste momento apenas podemos informar que o processo de licenciamento está em curso." As suas palavras refletem o equilíbrio delicado que Angola procura alcançar: abraçar a inovação sem comprometer a soberania e a autoridade regulatória.

A promessa da conectividade imediata

Para os decisores políticos, o apelo é evidente. A expansão da fibra ótica em geografias extensas é lenta e intensiva em capital, enquanto os sistemas satelitais permitem uma implementação quase imediata. Um regulador familiarizado com as discussões em Luanda descreveu esta solução como "um complemento prático, não um substituto", observando que algumas regiões poderão esperar anos pela fibra, enquanto o satélite pode colmatar essa lacuna rapidamente.

Um responsável sénior do INACOM envolvido nas discussões de licenciamento reforçou esta posição, indicando que "os serviços satelitais terão de alinhar-se com os quadros nacionais de licenciamento, e estamos a avaliar como integrar os operadores LEO nos sistemas regulatórios existentes". Contudo, por detrás desta abertura cautelosa subsiste uma inquietação.

Os operadores de telecomunicações em Angola não são indiferentes à disrupção. Um representante de um grande operador advertiu que "deve existir igualdade de condições entre operadores satelitais e terrestres", acrescentando que "uma entrada não regulada poderá distorcer o investimento em infraestruturas a longo prazo".

O desafio não é apenas económico, mas estrutural. O modelo da Starlink desafia as bases da regulação tradicional das telecomunicações. Ao contrário dos operadores convencionais, não necessita de infraestruturas extensivas no país. Os seus satélites operam fora das jurisdições nacionais, enquanto o controlo operacional permanece externo. Isto cria uma assimetria regulatória: os Estados são chamados a licenciar e supervisionar sistemas que não conseguem monitorizar ou controlar plenamente. Como observou um jurista lusófono especializado em telecomunicações, "as leis atuais não foram concebidas para infraestruturas orbitais. Licenciamento, tributação e fiscalização tornam-se significativamente mais complexos quando a infraestrutura está fora da jurisdição nacional."

Conectividade como geopolítica

Karen Allen, do Institute for Security Studies, descreveu este dilema na África do Sul como um "equilíbrio entre política e conectividade". Esse equilíbrio começa agora a manifestar-se em Angola. Expandir o acesso pode implicar concessões regulatórias que enfraquecem formas tradicionais de soberania.

A infraestrutura digital já não é apenas um ativo económico; molda fluxos de informação, estabilidade política e segurança nacional. A arquitetura da Starlink centraliza a tomada de decisões fora de Angola. Preços, condições de serviço e possíveis restrições são definidos por uma entidade privada sediada no exterior.

Segundo um responsável envolvido nas discussões regulatórias em Luanda, "a questão não é apenas acesso, mas dependência. Se a conectividade crítica for externalizada, o que acontece em momentos de tensão política ou económica?"

A conectividade por satélite pode acelerar a inclusão digital e abrir novos sectores económicos, mas pode também reforçar dependências estruturais. Se a participação local for limitada - seja através de propriedade, tributação ou parcerias - o valor económico permanece externalizado.

Pragmatismo político e questões em aberto

A resposta de Angola à Starlink tem sido marcada por pragmatismo. Os decisores políticos não rejeitam a tecnologia, mas também não a adotam sem reservas. O debate centra-se na criação de mecanismos que permitam integrar estas infraestruturas sem comprometer a soberania.

Como tributar serviços prestados a partir do espaço? Como garantir conformidade quando o controlo operacional está fora do país? Como regular fluxos de dados que circulam através de constelações orbitais?

Estas não são apenas questões técnicas, mas dilemas estruturais do Estado digital.

Moldar os termos da conectividade

O verdadeiro desafio para Angola não é simplesmente expandir o acesso, mas definir os termos dessa expansão. Trata-se de assegurar que a conectividade seja integrada numa estratégia nacional que preserve autonomia, capture valor localmente e evite dependências duradouras.

A Starlink, neste sentido, não é apenas uma inovação tecnológica, mas um reflexo de uma transformação mais ampla na relação entre infraestrutura, governação e poder em África.

A política silenciosa do céu

É neste terreno que se desenrolarão os debates políticos do futuro. A infraestrutura deixou de ser neutra. Tornou-se estratégica, política e frequentemente externalizada.

A expansão da Starlink em Angola ilustra este dilema continental. A promessa é real: maior inclusão digital, novas oportunidades económicas e acesso ampliado. Mas os riscos também são evidentes: dependência, erosão regulatória e perda de controlo.

O processo de licenciamento, iniciado em 2024, permanece em curso. Para Angola, a questão não é se deve adotar novas tecnologias, mas como fazê-lo em termos que sirvam os seus interesses nacionais.

No final, o debate não é sobre conectividade, mas sobre quem define os seus termos. n

*É jornalista independente, analista de risco político e estratega urbano. É Research Fellow no Africa Centre for Critical Minerals and Energy Transition (ACCET).