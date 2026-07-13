O Executivo dá início, esta semana, a dois grandes concursos públicos de ingresso externo nos ministérios da Saúde (MINSA) e do Interior (MININT), para o preenchimento de mais de 13 mil vagas, sendo mais de seis mil destinadas ao MINSA e mais de sete mil ao MININT, apurou o Novo Jornal.

O processo de inscrição para o concurso público de ingresso externo do Ministério da Saúde arranca esta segunda-feira, 13, e vai decorrer até ao dia 31 deste mês.

Neste concurso, o MINSA disponibiliza 2.963 vagas para as unidades sanitárias sob tutela das 21 províncias e 3.037 vagas para as unidades do órgão central.

Segundo o MINSA, todas as províncias dispõem de vagas para todas as carreiras, distribuídas da seguinte forma: 1.545 para a carreira médica, 1.828 para a carreira de enfermagem, 1.255 para técnicos de diagnóstico e terapêutica, 1.067 para o apoio hospitalar, 220 para o regime geral e 85 para trabalhadores sociais.

As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 31 de Julho, através do portal concurso-minsa.ao.

O outro concurso muito aguardado é o do Ministério do Interior (MININT), cujas inscrições arrancam também esta semana, no dia 16, para o preenchimento de 7.682 vagas distribuídas pelos cinco órgãos do MININT, nomeadamente a Polícia Nacional (PN), o Serviço de Investigação Criminal (SIC), o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), o Serviço Penitenciário (SP) e o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).

No concurso público do MININT, os candidatos serão submetidos a dois tipos de provas: uma escrita e outra de aptidão física.

O portal de candidaturas do MININT é o candidaturas.minint.ao, e, segundo este órgão, encontra-se já disponível com informações e esclarecimentos prévios aos cidadãos.

O Ministério do Interior recorda que as inscrições terão início no dia 16 de Julho e serão efectuadas exclusivamente através da plataforma electrónica.

Para este processo de recrutamento, cada etapa será regida por critérios próprios. Segundo o MININT, a falta de um documento, uma informação incorrecta ou o incumprimento de qualquer requisito poderá impedir o prosseguimento da candidatura.