A concretização das 169 metas que constituem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, adoptados por todos os 193 Estados-membros está em risco, advertiu Guterres, salientando que, perante a multiplicação de conflitos, as desigualdades crescentes e os impactos das alterações climáticas, os ODS estão ficando fora de alcance.
Na abertura do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, o líder da ONU apelou à colaboração multissectorial e ao reforço do multilateralismo.
O secretário-geral das Nações Unidas, que destacou os progressos significativos alcançados pela comunidade internacional desde 2015, como a redução da mortalidade infantil e materna, a ampliação do acesso a água potável segura, saneamento, electricidade e internet, bem como o crescimento das energias renováveis, chamou a atenção para a necessidade de acelerar o progresso e o investimento colectivo, nomeadamente na redução da pobreza, na promoção do trabalho digno e da igualdade de género, na defesa dos direitos humanos e na protecção dos ecossistemas.
A par do reforço da cooperação entre governos, indústria, instituições e sociedade civil na resolução activa dos grandes problemas da actualidade, o secretário-geral apelou ainda à necessidade de colmatar o défice de financiamento dos ODS, que ultrapassa os 4 biliões de dólares anuais para garantir a continuidade da Agenda 2030.
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, 2016-2030 (ODS)
1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares.
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
5. Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas.
6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.
7. Garantir o acesso à energia fiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos.
8. Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos.
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
11. Tornar as cidades e os povoamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12. Garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.
14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos, para o desenvolvimento sustentável.
15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir as florestas de forma sustentável, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e estancar a perda de biodiversidade.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas a todos os níveis.
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.