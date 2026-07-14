O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou hoje para os retrocessos que a multiplicação de conflitos, as desigualdades crescentes e os impactos das alterações climáticas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODT), indicando que apenas 36% das 139 metas avaliáveis estão no bom caminho ou a registar progressos moderados, enquanto 15% destas metas regrediram nos últimos anos.

A concretização das 169 metas que constituem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, adoptados por todos os 193 Estados-membros está em risco, advertiu Guterres, salientando que, perante a multiplicação de conflitos, as desigualdades crescentes e os impactos das alterações climáticas, os ODS estão ficando fora de alcance.

Na abertura do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, o líder da ONU apelou à colaboração multissectorial e ao reforço do multilateralismo.

O secretário-geral das Nações Unidas, que destacou os progressos significativos alcançados pela comunidade internacional desde 2015, como a redução da mortalidade infantil e materna, a ampliação do acesso a água potável segura, saneamento, electricidade e internet, bem como o crescimento das energias renováveis, chamou a atenção para a necessidade de acelerar o progresso e o investimento colectivo, nomeadamente na redução da pobreza, na promoção do trabalho digno e da igualdade de género, na defesa dos direitos humanos e na protecção dos ecossistemas.

A par do reforço da cooperação entre governos, indústria, instituições e sociedade civil na resolução activa dos grandes problemas da actualidade, o secretário-geral apelou ainda à necessidade de colmatar o défice de financiamento dos ODS, que ultrapassa os 4 biliões de dólares anuais para garantir a continuidade da Agenda 2030.

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, 2016-2030 (ODS)

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares.

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

5. Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas.

6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

7. Garantir o acesso à energia fiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos.

8. Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos.

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

11. Tornar as cidades e os povoamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

12. Garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis.

13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.

14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos, para o desenvolvimento sustentável.

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,

gerir as florestas de forma sustentável, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e estancar a perda de biodiversidade.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,

responsáveis e inclusivas a todos os níveis.

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.