Esta iniciativa é promovida pelo Instituto Angolano da Juventude (IAJ).
Os participantes têm entre 15 e 35 anos e apresentam trabalhos nas áreas de artes visuais e aplicadas, literatura, artes performativas, audiovisual, ciência e tecnologia, disse Octávio Manuel, do IAJ, citado pela RNA.
A mostra, que decorre até terça-feira, actua também como plataforma de lançamento para o circuito internacional, à semelhança do que já acontece com criadores angolanos na Manifesta 16 Ruhr ou em bolsas do Goethe Institut, como antes reportado pelo Novo Jornal.
É nessa passagem - do Palácio de Ferro para Cabo Verde, de Luanda para a lusofonia - que se mede o alcance desta edição.