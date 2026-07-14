Os campeões europeus, Espanha, controlaram a posse de bola, impuseram o ritmo de jogo e fizeram os gauleses cair em Dallas, no dia da celebração da Tomada da Bastilha, garantindo o regresso à final do Mundial 16 anos depois. Os golos foram apontados de penálti por Mikel Oyarzabal, aos 22 minutos, e Pedro Porro, aos 58 minutos.

O 14 de Julho é um dia especial para os franceses, mas desta vez teve um sabor amargo. Em contrapartida, a data também ficou associada à coroação dos espanhóis em Berlim, em 2024, diante da Inglaterra, com uma vitória por 2-1 na final do Europeu. Mais uma vez, a "La Roja" demonstrou uma exibição de qualidade neste dia.

Os pupilos de Luis de la Fuente taparam os espaços, controlaram a profundidade, impediram as transições e deram aos "Les Bleus" uma lembrança das dificuldades criadas pelo Paraguai, encontrando uma fórmula para estancar a vertigem atacante do quinteto ofensivo composto por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Michael Olise e Désiré Doué com Rodri em destaque.

À semelhança do que o NJ anteviu antes da partida, os detalhes decidiram o duelo. Um penálti de Lucas Digne aos 22 minutos, sobre Lamine Yamal, quando a França ia ganhando terreno, e um golo de Pedro Porro aos 58 minutos, após uma jogada de entendimento colectivo, sentenciaram a contenda.

A Espanha torna-se, assim, na primeira finalista e fica à espera de saber se enfrentará Argentina ou Inglaterra, que medem forças quarta-feira, 15 de Julho, às 20:00.

A "La Roja" iguala ainda a série consecutiva de 37 jogos sem perder em competições internacionais, marca que apenas a Itália tinha alcançado na história da modalidade.

Quanto à França tem de se contentar com a disputa pelo terceiro lugar frente ao derrotado do embate entre a "Albiceleste" e os "Três Leões".