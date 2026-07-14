A equipa sénior feminina de andebol do Petro de Luanda ergueu, pela 13.• vez, a Taça dos Vencedores das Taças, após triunfo, 31-27, diante do AS Otoho, do Congo, com os favoráveis, 17-14, ao intervalo, em partida disputada em Kinshasa. Vilma Nenganga foi eleita a jogadora mais valiosa do encontro com 11 golos.

O AS Otoho do Congo onde militam Teresa Almeida "Bá" e Francisca Araújo tinham a árdua missão de derrotar o Petro de Luanda, que nunca perdeu com uma formação estrangeira numa final da competição.

Na meia-final, o tricolor eliminou o FAP dos Camarões por 35-15, enquanto o adversário bateu a equipa da casa o HC Heritage Kinshasa por 29-23.

Este triunfo representa a segunda conquista consecutiva petrolífera na prova e cimenta a hegemonia angolana.

O conjunto do Eixo-Viário triunfou na Taça dos Vencedores das Taças por sete vezes, entre 2008 a 2014, e voltou a iniciar um ciclo com vitórias em 2018, 2021, 2022, 2023, 2025 e agora 2026.

O único clube que travou o tricolor foi o 1º de Agosto em 2019 e 2024. As militares já ergueram por três ocasiões o troféu (2015, 2016 e 2017).

Em 2015, o Petro de Luanda não participou no torneio devido a dificuldades financeiras, e em 2016 não foi inscrito nas provas da Confederação Africana de Andebol (CAHB).

HC Heritage fica com o bronze

Para alegria de muitos adeptos anfitriões, o HC Heritage ficou em terceiro lugar após superar o FAP dos Camarões por 25-24.