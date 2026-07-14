A detenção do homem, de 38 anos, conhecido por "Kadifuba", ocorreu segunda-feira, 13, no interior de uma residência do bairro Eme-Mambo, no município do Panguila, província do Bengo.
Segundo o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa, Kadifuba será encaminhado para o Ministério Público por fortes indícios da prática do crime de roubo qualificado em concurso com homicídio.
O superintendente-chefe de investigação criminal disse, ainda, que as investigações vão continuar para localizar e deter todos os envolvidos que se encontram em parte incerta.