O Presidente da República, João Lourenço, defendeu esta quinta-feira (16), em Luanda, que os conflitos internacionais devem ser resolvidos por via diplomática, afirmando que o diálogo e a negociação constituem os únicos caminhos para alcançar uma paz duradoura.

Ao discursar na abertura da terceira edição da Iniciativa da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC), realizada sob o lema "Apelo à Paz, ao Fim das Guerras e ao Respeito pelo Direito Internacional", o Chefe de Estado alertou para o agravamento da situação internacional, marcado pela persistência de conflitos em várias regiões do globo.

João Lourenço apelou ao reforço do diálogo entre as civilizações, da solidariedade internacional e do multilateralismo como instrumentos essenciais para prevenir conflitos, promover a reconciliação e preservar a paz mundial.

O Presidente da República destacou, também, que o desrespeito pelo Direito Internacional e o recurso à força por parte de grandes potências estão a comprometer a economia mundial e a ameaçar a segurança global. Defendeu, por isso, uma resposta internacional baseada na contenção, na responsabilidade e na negociação para pôr fim aos conflitos armados.

Na sua intervenção, condenou, igualmente, a destituição de governos legitimamente eleitos e reiterou a necessidade de tolerância zero em relação aos golpes de Estado.

O Chefe de Estado sublinhou, ainda, que Angola é um país estável e aberto ao mundo, empenhado na diversificação da economia para atrair investimento estrangeiro para sectores estratégicos.

Recordou que, após a conquista da paz em 2002, o País acelerou a execução de grandes obras de infra-estrutura para modernizar o território nacional, realçando que a melhoria das condições sociais e do bem-estar da população continua a ser a principal prioridade do Executivo.

O que é a Aliança das Civilizações das Nações Unidas?

A Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC) reúne chefes de Estado e de Governo, líderes religiosos, representantes da sociedade civil, organizações internacionais e jovens para debater estratégias destinadas à promoção da paz, da cooperação internacional e da prevenção de conflitos.

A terceira edição da iniciativa decorre em Luanda sob o lema "Apelo à Paz, ao Fim das Guerras e ao Respeito pelo Direito Internacional".

De acordo com uma nota do Governo angolano, o encontro pretende destacar o papel das mulheres, dos jovens e do desporto na prevenção e resolução de conflitos, incentivando uma cultura de diálogo em substituição da militarização.

A organização da conferência em Luanda consolida o posicionamento de Angola como promotora da paz e da reconciliação, num contexto internacional assinalado por conflitos armados e crescentes tensões geopolíticas.

Criada em 2005 por iniciativa das Nações Unidas, a UNAOC tem como missão reduzir tensões entre comunidades culturais e religiosas, promover o diálogo intercultural e combater o extremismo.

Em 2022, a organização lançou uma iniciativa dedicada ao continente africano para reforçar o diálogo intercultural, promover a paz, prevenir o extremismo e incentivar o desenvolvimento sustentável.

A primeira edição realizou-se entre 22 e 24 de Novembro de 2022, na cidade de Fez, em Marrocos, sob o lema "Rumo a um Continente Africano Sustentável: Aproveitar os Recursos de África para Promover a Paz, a Resiliência e o Desenvolvimento".

A segunda edição decorreu nos dias 29 e 30 de agosto de 2024, na cidade da Praia, em Cabo Verde, centrando-se no reforço do diálogo intercultural, da cooperação internacional, da prevenção do extremismo e da promoção da paz e do desenvolvimento sustentável em África.