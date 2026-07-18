Eliminadas nas meias-finais pela Argentina e pela Espanha, Inglaterra e França encontram no jogo de atribuição do terceiro lugar uma última oportunidade para fechar o Mundial 2026 no pódio. Além da medalha de bronze, a partida envolve milhões de dólares em prémios e pode ser decisiva na corrida pela Bota de Ouro e pelo prémio de melhor assistente.

Com Kylian Mbappé e Lionel Messi igualados com oito golos, enquanto Harry Kane e Jude Bellingham somam seis cada, a disputa pela artilharia continua em aberto. O duelo pelo terceiro lugar ganha ainda mais importância porque a final entre Argentina e Espanha só será disputada no domingo, 19 de Julho.

A história mostra que este encontro pode ter influência decisiva. No Mundial de 1958, o francês Just Fontaine chegou ao encontro de atribuição do terceiro lugar com nove golos e marcou mais quatro nessa partida. Terminou a competição com 13 golos, uma marca que continua a ser recorde numa única edição do Campeonato do Mundo.

O vencedor desta partida receberá 29 milhões de dólares, enquanto o derrotado ficará com 27 milhões. A diferença entre o terceiro e o quarto lugares representa, assim, dois milhões de dólares.

Por outro lado, Michael Olise lidera a lista das assistências, com cinco passes para golo, mas Lionel Messi também se encontra na perseguição, com quatro.

A Inglaterra vai a jogo após ter deixado escapar entre os dedos uma final que não disputa desde 1966, mas terá um incentivo extra: alguns jogadores deste grupo ainda guardam a memória da derrota frente à França nos quartos-de-final do Mundial do Qatar, em 2022.

Por sua vez, os "Les Bleus" querem dar uma última demonstração de força, uma vez que eram apontados como um dos grandes favoritos ao título mundial e acabaram eliminados pela Espanha.

De um lado, o quinteto ofensivo francês, composto por Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué, vai querer descarregar tudo aquilo que não conseguiram mostrar no embate anterior. Do outro, Harry Kane e Jude Bellingham procuram dar uma alegria aos adeptos ingleses, já que perder com os vizinhos do Canal da Mancha é algo que nenhum inglês quer.

Num duelo desta natureza, a capacidade de reacção poderá ser decisiva. A selecção que conseguir recuperar melhor do golpe emocional da eliminação, controlar o ritmo do jogo e manter maior concentração nos momentos-chave terá vantagem.

O factor-X da França passa por Kylian Mbappé, que é sempre uma ameaça quando encontra espaço para finalizar. Nos "Três Leões", o foco estará em Harry Kane, que ainda tem uma palavra a dizer na corrida pela artilharia.