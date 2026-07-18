A participação dirigida ao governador do BNA, Dominick Maia Tanner sustenta que submeteu, em Julho de 2025, o projecto "Luanda Art Week / Luanda Semana de Arte" ao Museu da Moeda.
Segundo o promotor, a proposta recebeu uma aprovação preliminar por parte da direcção da instituição, tendo sido posteriormente ajustada de acordo com recomendações técnicas e administrativas.
De acordo com a exposição, entre Setembro e Novembro de 2025, o promotor recebeu sucessivas comunicações, segundo as quais o processo decorria normalmente, circunstância que, afirma, criou uma expectativa legítima quanto à concretização do evento.
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