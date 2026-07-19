Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial e, décadas mais tarde, a locomotiva a vapor tornou-se um dos seus maiores símbolos. Em Miami, os "Três Leões" pareceram recuperar a força dessa máquina para acelerar rumo ao bronze com uma primeira parte de quatro golos sem resposta. Na segunda parte, a França reagiu, mas demasiado tarde para evitar a derrota e confirmar a melhor campanha inglesa em Mundiais desde o título conquistado em 1966.

A selecção inglesa assinou uma primeira parte de luxo, guiada pela inspiração de Declan Rice e Bukayo Saka. Logo aos 2 minutos e 14 segundos, o médio do Arsenal apareceu solto à entrada da área e bateu Mike Maignan com um remate colocado. Aos 15 minutos, Saka viu um golo anulado por fora-de-jogo e, três minutos depois, na sequência de um canto cobrado por Rice, Ezri Konsa elevou a vantagem para 2-0. Saka voltou a assumir o protagonismo aos 37 minutos, ao concluir um contra-ataque conduzido com inteligência e qualidade técnica por Marcus Rashford. Já em cima do intervalo, bisou com um remate em jeito, após um passe preciso de Eberechi Eze, dando aos "Três Leões" uma almofada de quatro golos ao intervalo.

Na segunda parte, Didier Deschamps não escondeu a insatisfação com o que viu antes do descanso e promoveu mudanças, lançando Bradley Barcola e Ousmane Dembélé para os lugares de Désiré Doué e Rayan Cherki, além de chamar Dayot Upamecano e Lucas Digne para substituírem Ibrahima Konaté e Theo Hernández. Do outro lado, Thomas Tuchel fez descansar Marcus Rashford, lançando Ollie Watkins. A entrada de Dembélé e Barcola devolveu velocidade e imprevisibilidade aos "Les Bleus". A reação francesa ganhou força.

Aos 48 minutos, Kylian Mbappé, servido pelo melhor assistente da prova, Michael Olise, que subiu para seis o número de passes para golo, finalizou com classe. Não foi necessário esperar muito pelo segundo tento. Aos 58 minutos, um passe a rasgar do avançado do Real Madrid encontrou Barcola isolado para reduzir para dois golos a desvantagem.

Numa combinação perfeita entre Ousmane Dembélé, Michael Olise e Kylian Mbappé, aos 66 minutos, o avançado francês chegou aos 10 golos no torneio, enquanto Olise alcançou as sete assistências. Os dois reforçaram o estatuto de protagonistas deste Mundial, com Mbappé a consolidar-se entre os maiores goleadores da história da competição e Olise a destacar-se no capítulo das assistências. O jogador do Real Madrid continua a fazer história na competição: aos 27 anos, soma números que o colocam na elite do torneio e ainda tem pela frente a possibilidade de disputar mais edições, ao contrário de Lionel Messi, aos 39 anos, que se prepara para disputar a final deste domingo frente à Espanha.

Aos 85 minutos, Malo Gusto derrubou Djed Spence na área e o árbitro assinalou penálti. Bukayo Saka completou o hat-trick aos 87 minutos. Ousmane Dembélé ainda viria a marcar um golo com um remate em arco aos 90+5, contudo já sem tempo para impedir a derrota francesa. Jude Bellingham, companheiro de Mbappé no Real Madrid, fechou as contas em cima dos 90 minutos, confirmando o triunfo inglês por 6-4. O resultado garantiu aos "Três Leões" não apenas a medalha de bronze, mas também um prémio financeiro de 29 milhões de dólares, enquanto os "Les Bleus" levam para casa 27 milhões pelo quarto lugar.