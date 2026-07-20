Em Luanda, oito pessoas morreram e 51 ficaram feridas, vítimas de 13 acidentes rodoviários que provocaram danos materiais avaliados em mais de um milhão de kwanzas.

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, o excesso de velocidade e a falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução estiveram na base dos acidentes.

Durante o fim-de-semana, foram efectuadas diversas operações que culminaram na detenção de 142 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos, suspeitos de praticarem diversos crimes.

O destaque recai para 45 em patrulhamento, 51 em sequência investigativa e 46 por crimes rodoviários.

Nas operações foram, igualmente, apreendidas três armas de fogo, 22 munições, uma botija de gás butano, 13 telemóveis, duas televisões plasma, uma impressora, duas motobombas, três electrobombas e 356 gramas de liamba.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram ainda apreendidas 11 viaturas e 278 motorizadas. Na mesma acção, 719 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.