Um oficial superior da Polícia Nacional (PN), colocado no comando do Icolo e Bengo, será expulso da corporação nos próximos dias por alertar um comerciante estrangeiro horas antes da execução de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público (MP).

O facto, apurou o Novo Jornal, correu no município do Calumbo, quando efectivos da esquadra policial sob comando deste oficial superior se preparavam para executar o mandado de detenção do proprietário de uma casa de pesagem de material ferroso.

A informação foi transmitida pelo comandante-geral Francisco Ribas da Silva, durante um encontro realizado em Luanda, com jornalistas e analistas, para discutir questões sobre a segurança pública no país.

Segundo o comandante-geral, a PN está a expulsar efectivos que cometem crimes graves e que envergonham a corporação.

"Nos últimos tempos expulsamos da Polícia Nacional mais de 100 efectivos", disse o comandante-geral, assegurando que "não tolera actos de indisciplina nem de comportamentos indecorosos na PN".

O número 1 da Polícia Nacional afirmou que a PN vai "ajudar" esse comandante da polícia a sair por considerar "estar no trabalho errado".

"Já temos o expediente pronto e este oficial vai para a rua", disse Francisco Ribas quanto falava sobre postura e conduta na PN.

Dados a que o Novo Jornal teve acesso mostram que em 2025 um total de 749 processos disciplinares foram instaurados terminando na expulsão 97 efectivos.

Durante o ano passado, a PN sancionou 1.042 efectivos, sendo um oficial comissário, 68 oficiais superiores, 199 oficiais subalternos, 334 subchefes, 437 agentes e dois trabalhadores civis.