Na República Democrática do Congo 95% das camas hospitalares já estão ocupadas, alerta o director-geral do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, sob a tutela da União Africana, que defende a construção de centros de tratamento, numa altura em que o número de mortos no surto de ébola subiu para 304, mais de um quarto dos 1.155 doentes confirmados no país.

Na próxima semana têm início ensaios clínicos de dois potenciais medicamentos em Bunia, capital da província de Ituri, a província da RDC mais afectada por este surto de ébola, oficialmente declarado a 15 de Maio nesta província fronteiriça com o Uganda e o Sudão do Sul e epicentro da epidemia.

O surto corresponde à estirpe Bundibugyo, cuja taxa de letalidade varia entre os 30% e os 50% e para a qual não existe vacina ou tratamento específico autorizado, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera o risco de propagação do surto como elevado na África Subsariana e baixo à escala global.

Os medicamentos experimentais contra o ébola - o MBP134 e o antiviral remdesivir, este último desenvolvido por fabricantes nos Estados Unidos e no Egipto, e cujas reservas já chegaram à RDC - são uma lufada de esperança para o combate a este surto que já alastrou às províncias congolesas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, mas muitos especialistas consideram provável que a dimensão da epidemia esteja a ser subestimada, uma vez que esta atinge regiões muito remotas e algumas em conflito.

No Uganda, país vizinho da RDC, foram confirmados 20 casos e registadas duas mortes. Na quarta-feira foi assinalado o primeiro caso positivo na Europa, mais precisamente em França, num médico humanitário que regressava de uma missão na RDC.

O surto corresponde à estirpe Bundibugyo, cuja taxa de letalidade varia entre os 30% e os 50% e para a qual não existe vacina ou tratamento específico autorizado, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera o risco de propagação do surto como elevado na África Subsariana e baixo à escala global.

O Governo congolês decretou, na quinta-feira, uma quarentena de 21 dias para todos os que pretendam viajar de zonas afectadas pelo ébola para outras partes do país ou para o estrangeiro.

De acordo com um comunicado, a medida visa reduzir o risco de infecção e permitir um rastreio completo de contactos para identificar indivíduos potencialmente expostos ao vírus.

Esta é já a terceira pior epidemia de ébola da história registada. O pior surto atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016 e fez cerca de 11 mil mortos e 28 mil infectados.

O vírus do ébola transmite-se por contacto directo com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados e causa febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

O ébola matou mais de 15 mil pessoas em África nos últimos 50 anos.