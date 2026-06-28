Um empate qualificava Argélia e Áustria para a fase a eliminar, mas nenhuma das selecções quis jogar pelo seguro. As duas formações foram atrás do triunfo até ao último minuto e protagonizaram um dos duelos mais dramáticos desta edição do torneio, que terminou igualado (3-3) e confirmou o apuramento de ambas.

Grupo J

Áustria vs Argélia

O primeiro golo do encontro surgiu aos 27 minutos. David Alaba lançou Marko Arnautović em profundidade e o avançado austríaco teve apenas de dar um ligeiro toque para trair o guardião argelino, Oussama Benbot.

Aos 38 minutos, a Argélia deu um sinal de perigo por Farès Chaïbi com uma bola que tinha selo de golo, mas embateu no poste da baliza de Alexander Schlager.

Num lance em que a bola ficou presa junto à bandeirola de canto, sem sair pela linha de fundo, e depois de Riyad Mahrez e Phillip Mwene se atrapalharem na disputa, Rafik Belghali teve um momento de inspiração. O argelino recuperou o esférico, arrancou numa condução até à área adversária, ultrapassou Marcel Sabitzer com uma finta e rematou para o fundo das redes, de pé esquerdo. Estava feito o 1-1.

Na segunda parte, logo aos 57 minutos, os europeus voltaram a colocar-se em vantagem. Konrad Laimer chegou à linha e cruzou para Marcel Sabitzer, que apareceu isolado e rematou de primeira para o 2-1.

Só que os austríacos pouco tempo tiveram para celebrar. Aos 59 minutos, Houssem Aouar, com uma arrancada pelo lado esquerdo, deixou Stefan Posch pelo caminho e fez de garçom para Riyad Mahrez que, dentro da área, atirou a bola para o empate.

Já nos descontos, o antigo futebolista do Manchester City quase causou um tremor de terra nas bancadas com o tento que dava a vitória.

Porém, no último suspiro, um cruzamento para a área argelina encontrou Gregoritsch, que cabeceou para Sasa Kalajdžić aparecer ao segundo poste e introduzir a bola nas redes, também de cabeça.

Argentina controla e vence Jordânia

O técnico da "Albiceleste" aproveitou a liderança do grupo e o apuramento garantido para gerir a carga da equipa e promoveu algumas alterações no onze, deixando Lionel Messi no banco diante de uma Jordânia que jogava apenas pelo orgulho.

Os sul-americanos controlaram o ritmo desde cedo, enquanto os asiáticos tentaram explorar a transição e a velocidade dos homens da frente. Com menos pressão competitiva, a Argentina procurou manter o equilíbrio entre descanso dos titulares e continuidade da dinâmica de jogo para chegar à fase a eliminar em boas condições.

Giovani Lo Celso abriu o activo aos 19 minutos, Lautaro Martínez dilatou o marcador de penálti aos 31 minutos e Lionel Messi marcou de livre directo, cobrado à maneira rasteira aos 80 minutos, somando agora seis golos na artilharia.

Grupo K

Colômbia e Portugal empatam com Sánchez a ver golo anulado pelo VAR por uma unha negra nos descontos

A formação às ordens de Néstor Lorenzo foi mais perigosa durante grande parte da primeira parte e dispôs de várias ocasiões para marcar, mas Diogo Costa foi gigante no lado da "selecção das Quinas" , registando-se o nulo.

Portugal também dispõs de algumas chances para fazer o 1-0, mas Camilo Vargas e a falta de pontaria não ajudaram os lusos.

Jhon Arías e James Rodríguez dominaram o meio-campo e os "Cafeteros" exibiram maior frescura física e capacidade para ganhar duelos debaixo do calor húmido de Miami.

A nota final fica para o golo de cabeça anulado a Davinson Sánchez por mílimetros já nos descontos.

RDC faz festa e qualifica-se para inédita fase a eliminar

Os "Leopardos" confirmaram a presença na fase a eliminar após a vitória sobre o Uzbequistão (3-1), na sequência de uma reviravolta com bis de Yoane Wissa e golo de Fiston Mayele. Para os asiáticos marcou Eldor Shomudorov.

A selecção congolesa terminou a fase de grupos em terceiro lugar, liderando a classificação dos melhores terceiros, e prepara agora o duelo diante da Inglaterra.

Grupo L

Inglaterra confirma favoritismo e Panamá despede-se sem pontuar

A Inglaterra garantiu a passagem aos dezasseis avos-de-final ao vencer o Panamá por 2-0, com golos de Jude Bellingham e Harry Kane.

Os "Três Leões" superaram a resistência da selecção panamiana que fez o que esteve ao seu alcance para competir até ao limite, mas acabou vencida pela qualidade individual do conjunto inglês, que vai defrontar a RDC na próxima ronda.

Croácia triunfa sobre Gana no fim e assegura passagem aos dezasseis-avos

A Croácia venceu o Gana por 2-1 num duelo intenso e carimbou a bilhete para os dezasseis-avos-de-final, num embate em que os africanos também garantiram a qualificação.

Petar Sučić adiantou os europeus na primeira parte, mas Derrick Luckassen restabeleceu a igualdade para as "Estrelas Negras". Quando o empate parecia ser o desfecho, Nikola Vlašić apareceu aos 83 minutos para selar o triunfo dos "Ardentes".

A Croácia ficou em segundo lugar, atrás da Inglaterra, enquanto o Gana apurou-se como um dos melhores terceiros.