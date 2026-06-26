O ministro dos Transportes afirmou hoje, em Luanda, que Angola assumiu o compromisso de construir um sistema nacional de transportes e logística que reduza custos, aumente a produtividade, aproxime mercados, estimule o crescimento e contribua para acelerar a diversificação da economia nacional.

Ricardo Viegas D' Abreu discursava na abertura do segundo fórum sobre transportes e logística, que decorre sob iniciativa do semanário Expansão.

Segundo o governante esse é outro nível compromisso assumido com os angolanos perante os investidores e parceiros nacionais e internacionais.

Para o ministro, o desenvolvimento não resulta apenas dos recursos que o País tem, mas da forma como esses recursos são organizados, ligados entre si e colocados ao serviço da economia.

O fórum debate temas como "a interligação das três linhas ferroviárias", "a importância e desenvolvimento das estradas" e "o potencial económico e de geração de riqueza dos corredores logísticos", apresentados por Eugénio Fernandes, Fernando Manuel e Pedro Neto, respectivamente director da Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável do departamento de construção de estradas do Instituto Nacional de Estradas de Angola e o CEO da empresa Eaglestone.

O tema "Corredores logísticos e de desenvolvimento" está também em debate no evento que reúne governantes, empresários e especialistas em transportes e logística.