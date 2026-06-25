Os "soldados" de Costa do Marfim, Equador, Curaçao, Austrália, Paraguai, Japão e Suécia estão já a postos para a derradeira batalha da fase de grupos do Mundial 2026, com a terceira jornada a decidir quem segue para os dezasseis avos-de-final e quem fica pelo caminho.

Grupo D:

Estados Unidos vs Turquia

(Decorrerá às 3:00, em Los Angeles, na madrugada de quinta para sexta-feira, horário de Angola)

Os Estados Unidos lideram o grupo com seis pontos e já têm o apuramento praticamente assegurado para os dezasseis avos-de-final. Entram em campo com o objetivo de fechar a fase de grupos na liderança, procurando confirmar o primeiro lugar.

A Turquia, ainda sem pontuar, já não tem hipóteses de qualificação e surge como outsider num duelo em que o favoritismo recai claramente sobre os anfitriões.

Paraguai vs Austrália

(Decorrerá às 3:00 em San Francisco, de quinta para sexta-feira)

O Paraguai, com quatro pontos, e a Austrália, com três, entram em campo num duelo direto pela qualificação.

Em jogo está a luta pelo segundo lugar do grupo e, eventualmente, a possibilidade de garantir um dos lugares de melhores terceiros, num confronto onde a margem de erro é mínima e cada detalhe pode ser decisivo.

Grupo E:

Alemanha vs Equador

(Decorrerá às 21:00 em New Jersey, horário de Angola)

A Alemanha lidera o grupo com seis pontos e já está praticamente qualificada, entrando em campo com o objetivo de confirmar a liderança.

O Equador, com três pontos, ainda luta diretamente pela qualificação e sabe que um triunfo pode ser determinante para manter viva a esperança de seguir em frente.

Os germânicos, mesmo em caso de empate, mantêm o controlo do grupo e deixam a decisão da segunda vaga em aberto para os restantes concorrentes.

Costa do Marfim vs Curaçao

(Decorrerá às 21:00 em Filadélfia)

A Costa do Marfim, com quatro pontos, está em posição de apuramento e procura confirmar o acesso à fase seguinte.

Curaçao, ainda sem pontos, já não depende apenas de si e entra em campo com a necessidade de um resultado histórico para manter viva qualquer esperança matemática de qualificação.

O encontro junta experiência e ambição, num embate em que os Elefantes procuram consolidar o apuramento, enquanto os caribenhos jogam as últimas cartas no torneio.

Grupo F:

Suécia vs Japão

(Decorrerá à 0:00 em Dallas)

A Suécia, com três pontos, ainda está na luta direta pela qualificação e entra em campo pressionada após a pesada derrota frente aos Países Baixos.

O Japão, com quatro pontos, sabe que um resultado positivo pode aproximar decisivamente o apuramento, num duelo de estilos onde o controlo europeu enfrenta a precisão asiática.

Os três pontos assumem caráter decisivo na definição do grupo.

Tunísia vs Países Baixos

(Decorrerá à 00:00 na cidade do Kansas)

Os Países Baixos lideram o grupo com seis pontos e entram em campo com o objetivo de confirmar o primeiro lugar, sustentados pela sua força ofensiva e consistência competitiva.

A Tunísia, ainda sem pontos, já não tem hipóteses reais de qualificação e joga apenas pela honra na sua última aparição na competição.

Os neerlandeses partem com claro favoritismo, numa fase em que procuram fechar a fase de grupos com autoridade.