Grupo D:
Estados Unidos vs Turquia
(Decorrerá às 3:00, em Los Angeles, na madrugada de quinta para sexta-feira, horário de Angola)
Os Estados Unidos lideram o grupo com seis pontos e já têm o apuramento praticamente assegurado para os dezasseis avos-de-final. Entram em campo com o objetivo de fechar a fase de grupos na liderança, procurando confirmar o primeiro lugar.
A Turquia, ainda sem pontuar, já não tem hipóteses de qualificação e surge como outsider num duelo em que o favoritismo recai claramente sobre os anfitriões.
Paraguai vs Austrália
(Decorrerá às 3:00 em San Francisco, de quinta para sexta-feira)
O Paraguai, com quatro pontos, e a Austrália, com três, entram em campo num duelo direto pela qualificação.
Em jogo está a luta pelo segundo lugar do grupo e, eventualmente, a possibilidade de garantir um dos lugares de melhores terceiros, num confronto onde a margem de erro é mínima e cada detalhe pode ser decisivo.
Grupo E:
Alemanha vs Equador
(Decorrerá às 21:00 em New Jersey, horário de Angola)
A Alemanha lidera o grupo com seis pontos e já está praticamente qualificada, entrando em campo com o objetivo de confirmar a liderança.
O Equador, com três pontos, ainda luta diretamente pela qualificação e sabe que um triunfo pode ser determinante para manter viva a esperança de seguir em frente.
Os germânicos, mesmo em caso de empate, mantêm o controlo do grupo e deixam a decisão da segunda vaga em aberto para os restantes concorrentes.
Costa do Marfim vs Curaçao
(Decorrerá às 21:00 em Filadélfia)
A Costa do Marfim, com quatro pontos, está em posição de apuramento e procura confirmar o acesso à fase seguinte.
Curaçao, ainda sem pontos, já não depende apenas de si e entra em campo com a necessidade de um resultado histórico para manter viva qualquer esperança matemática de qualificação.
O encontro junta experiência e ambição, num embate em que os Elefantes procuram consolidar o apuramento, enquanto os caribenhos jogam as últimas cartas no torneio.
Grupo F:
Suécia vs Japão
(Decorrerá à 0:00 em Dallas)
A Suécia, com três pontos, ainda está na luta direta pela qualificação e entra em campo pressionada após a pesada derrota frente aos Países Baixos.
O Japão, com quatro pontos, sabe que um resultado positivo pode aproximar decisivamente o apuramento, num duelo de estilos onde o controlo europeu enfrenta a precisão asiática.
Os três pontos assumem caráter decisivo na definição do grupo.
Tunísia vs Países Baixos
(Decorrerá à 00:00 na cidade do Kansas)
Os Países Baixos lideram o grupo com seis pontos e entram em campo com o objetivo de confirmar o primeiro lugar, sustentados pela sua força ofensiva e consistência competitiva.
A Tunísia, ainda sem pontos, já não tem hipóteses reais de qualificação e joga apenas pela honra na sua última aparição na competição.
Os neerlandeses partem com claro favoritismo, numa fase em que procuram fechar a fase de grupos com autoridade.